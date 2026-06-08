Intesa Sanpaolo lance une offre de rachat sur Monte dei Paschi

L'illustration montre le logo d'Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo a annoncé lundi avoir lancé une offre publique d'achat visant à acquérir la totalité des actions de son concurrent Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS).
La plus grande banque italienne a précisé que son offre en actions et en numéraire comporte une prime de 12,5% par rapport au cours de clôture de l'action MPS vendredi.
Intesa Sanapolo a déclaré dans un communiqué avoir conclu un accord avec l'assureur Unipol, principal investisseur de BPER Banca, en vue de céder les activités de banque de détail de MPS si son offre aboutissait.
(Rédigé par Valentina Za à Milan et Gursimran Kaur à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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