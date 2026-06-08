 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intesa Sanpaolo lance une offre de rachat sur Monte dei Paschi
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 07:46

L'illustration montre le logo d'Intesa Sanpaolo

L'illustration montre le logo d'Intesa Sanpaolo

‌Intesa Sanpaolo a annoncé ​lundi avoir lancé une offre publique d'achat visant à acquérir ​la totalité des actions de ​son concurrent Banca ⁠Monte dei Paschi di ‌Siena (MPS).

La plus grande banque italienne a précisé que ​son ‌offre en actions et ⁠en numéraire comporte une prime de 12,5% par rapport au ⁠cours ‌de clôture de l'action ⁠MPS vendredi.

Intesa Sanapolo a ‌déclaré dans un ⁠communiqué avoir conclu un accord ⁠avec ‌l'assureur Unipol, principal investisseur de ​BPER Banca, ‌en vue de céder les activités de ​banque de détail de MPS si son ⁠offre aboutissait.

(Rédigé par Valentina Za à Milan et Gursimran Kaur à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,52 +2,27%
2CRSI
50,85 +2,23%
CAC 40
8 163,44 -0,67%
SOITEC
151,8 +3,51%
AIR LIQUIDE
165,36 -0,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank