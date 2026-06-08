Intesa Sanpaolo lance une offre de rachat sur Monte dei Paschi

L'illustration montre le logo d'Intesa Sanpaolo

‌Intesa Sanpaolo a annoncé ​lundi avoir lancé une offre publique d'achat visant à acquérir ​la totalité des actions de ​son concurrent Banca ⁠Monte dei Paschi di ‌Siena (MPS).

La plus grande banque italienne a précisé que ​son ‌offre en actions et ⁠en numéraire comporte une prime de 12,5% par rapport au ⁠cours ‌de clôture de l'action ⁠MPS vendredi.

Intesa Sanapolo a ‌déclaré dans un ⁠communiqué avoir conclu un accord ⁠avec ‌l'assureur Unipol, principal investisseur de ​BPER Banca, ‌en vue de céder les activités de ​banque de détail de MPS si son ⁠offre aboutissait.

(Rédigé par Valentina Za à Milan et Gursimran Kaur à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)