Intesa Sanapolo lance une offre de rachat sur Monte dei Paschi

Intesa Sanpaolo ISP.MI a annoncé lundi avoir lancé une offre publique d'achat visant à acquérir la totalité des actions de son concurrent Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI .

La plus grande banque italienne a précisé que son offre en actions et en numéraire comporte une prime de 12,5% par rapport au cours de clôture de l'action MPS vendredi.

Intesa Sanapolo a déclaré dans un communiqué avoir conclu un accord avec l'assureur Unipol UNPI.MI , principal investisseur de BPER Banca EMII.MI , en vue de céder les activités de banque de détail de MPS si son offre aboutissait.

(Rédigé par Valentina Za à Milan et Gursimran Kaur à Bangalore; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)