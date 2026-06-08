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Intesa lance une offre de rachat sur Banca Monte dei Paschi
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 06:52

La consolidation bancaire reprend de plus belle en Italie. Intesa, le plus gros établissement du pays, a lancé une offre sur Banca Monte dei Paschi di Siena, avec le soutien de l'assureur Unipol. Dimanche, Banco BPM avait exhorté Banca Monte dei Paschi à discuter d'une fusion entre égaux.

Intesa Sanpaolo a lancé une offre publique volontaire d'échange et d'achat sur l'ensemble des actions ordinaires de Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS). La banque propose 16 nouvelles actions Intesa pour 10 actions MPS apportées ainsi qu'un paiement en numéraire de 1 euro par action MPS.

L'offre valorise MPS avec une prime de 12,5% par rapport au cours de clôture du 5 juin 2026, et de respectivement 17,4% et 18,7% par rapport aux cours moyens pondérés des trois et six derniers mois.

Intesa présente cette opération comme une étape stratégique visant à renforcer sa position de leader européen dans les métiers de la gestion de patrimoine, de la protection et du conseil, tout en assurant une création de valeur durable pour ses parties prenantes.

Afin de répondre aux exigences de la concurrence, Intesa Sanpaolo a conclu un accord contraignant avec Unipol Assicurazioni prévoyant la cession d'une entité bancaire regroupant la marque MPS, environ 635 agences et l'essentiel des fonctions centrales nécessaires à une activité bancaire autonome, pour un montant compris entre 3 et 3,5 milliards d'euros.

Intesa conserverait notamment Mediobanca, près de 625 agences et les activités représentant environ 80% du résultat net combiné de MPS et Mediobanca en 2025. La finalisation de l'opération est attendue d'ici décembre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions prévues dans la documentation de l'offre.

Banco BPM en embuscade

Cette opération intervient dans un contexte de consolidation au sein du secteur bancaire en Italie. Plus tôt dans le weekend, Banco BPM avait exhorté Banca Monte dei Paschi di Siena à discuter d'une possible "fusion entre égaux", qui deviendrait le dauphin d'Intesa et dépasserait Unicredit. MPS avait bouclé le rachat de Mediobanca en septembre dernier.

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