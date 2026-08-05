International Flavors & Fragrances revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison d'une faible demande

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International Flavors & Fragrances IFF.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels , alors que les incertitudes macroéconomiques et les pressions inflationnistes pèsent sur la demande des consommateurs.

La hausse du coût de la vie a mis à rude épreuve le budget des ménages , tandis que la tendance générale à une alimentation plus saine et l'adoption rapide des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 ont stimulé la demande pour des aliments plus petits et plus riches en nutriments, ainsi que pour la reformulation des produits, créant ainsi un contexte de demande difficile pour des entreprises telles qu'International Flavors & Fragrances.

Voici plus de détails:

* En mai, la société a cédé son activité d’ s alimentaires à CVC Capital Partners dans le cadre d’une transaction valorisant cette unité à environ 4,3 milliards de dollars, le fabricant d’arômes réduisant ainsi son portefeuille afin d’améliorer sa rentabilité.

* Elle prévoit pour l'ensemble de l'année 2026 un chiffre d'affaires compris entre 7,4 et 7,6 milliards de dollars, en deçà de ses prévisions antérieures qui s'échelonnaient entre 10 ,5 et 10,8 milliards de dollars.

* Elle prévoit un résultat d'exploitation ajusté annuel compris entre 1,53 et 1,60 milliard de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures, qui s'échelonnaient entre 2,05 et 2,15 milliards de dollars.

* La société a annoncé un chiffre d’affaires de 1,95 milliard de dollars au deuxième trimestre, en deçà de l’estimation moyenne des analystes de 2,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s'est établi à 82 cents pour le trimestre clos le 30 juin, manquant les attentes de 1,12 dollar par action.

* Le chiffre d'affaires de son activité santé et biosciences s'est établi à 601 millions de dollars , en deçà des prévisions de 604,8 millions de dollars.