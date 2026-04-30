Intercontinental Exchange dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une activité de transactions soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires de la direction aux paragraphes 9 et 10, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, et mise à jour des cours de l'action) par Prakhar Srivastava et Pragyan Kalita

Intercontinental Exchange ICE.N a annoncé jeudi un bénéfice au premier trimestresupérieuraux estimations des analystes, la volatilité accrue des marchés ayant stimulé les volumes de transactions pourl'opérateur de la Bourse de New York.

Son action a progressé de 1,5% dans l'après-midi.

L'escalade des tensions au Moyen-Orient, les inquiétudes concernant le crédit privé et les craintes d'une éventuelle disruption liée à l'IA ont secoué les marchés au cours du trimestre considéré, tandis que l'incertitude prolongée sur le marché pétrolier a incité les investisseurs à négocier plus activement et à recourir à des produits dérivés pour se couvrir contre les risques.

De telles fluctuations profitent généralement aux opérateurs boursiers en augmentant les volumes de transactions et les commissions.

Le volume quotidien moyen total d'ICE a bondi de 45% en glissement annuel au cours du trimestre, tandis que celui du secteur de l'énergie a augmenté de 32%.

Le chiffre d'affaires de l'activité boursière d'ICE, son segment le plus important, a augmenté de 30% pour atteindre 1,78 milliard de dollars au premier trimestre, tandis que celui des transactions liées à l'énergie a progressé de 46% pour s'établir à 814 millions de dollars.

Les résultats d'ICE reflètent ceux de ses concurrents. Le CME Group CME.O a annoncé une hausse de son bénéfice et le Nasdaq < NDAQ.O> a dépassé les estimations de bénéfice , tous deux bénéficiant de volumes de transactions plus élevés au cours du trimestre.

Cependant, l'analyste de TD Cowen, Bill Katz, a indiqué dans une note que les chiffres de volume enregistrés depuis le début du mois d'avril faisaient état d'un "ralentissement de près de 50% des volumes de contrats à terme et d'options par rapport au pic provoqué en mars par l'opération Epic Fury, bien que l'intérêt en cours continue de se maintenir à des niveaux élevés".

Les marchés "se portaient très bien" même avant le conflit avec l'Iran, portés par des facteurs tels que les tensions commerciales, les inquiétudes liées à l'approvisionnement énergétique et la hausse de la demande en électricité, a déclaré Ben Jackson, président de l'ICE, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

Il a ajouté que l'activité récente avait été soutenue par une "réévaluation structurelle pluriannuelle dans le secteur de l'énergie", plutôt que par des chocs géopolitiques ponctuels.

Le chiffre d'affaires des services de titres à revenu fixe et de données de l'ICE a augmenté de 10% et celui des technologies hypothécaires de 6% au cours du trimestre par rapport à l'année précédente.

Son bénéfice ajusté s'est élevé à 1,34 milliard de dollars, soit 2,35 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,26 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.