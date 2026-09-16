Intel voit ses gains s'amenuiser après que SK Hynix a déclaré n'avoir confirmé aucun projet concernant les discussions dont la presse a fait état

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

16 septembre - ** Les actions d'Intel INTC.O ont progressé de 3,4 % à100,41 dollars en pré-ouverture, mais ont réduit leurs gains après que SK Hynix 000660.KS SKHY.O a déclaré n'avoir confirmé aucun projet concernant des négociations avec INTC pour la fabrication de puces mémoire aux États-Unis.

** L'action INTC avait progressé jusqu'à 5,2 % à la suite d' un article de Reuters indiquant que SKHY était en pourparlers avec la société en vue d'un accord sur la productionde puces mémoire

** SKHY en hausse de 3 %

** SKHY indique qu’elle étudie différentes options pour renforcer sa compétitivité mondiale, mais qu’aucun projet ni accord spécifique n’a encore été finalisé

** INTC se négociait récemment à 49 fois ses bénéfices prévisionnels, contre un PER prévisionnel moyen sur 5 ans de 36, ce qui suggère que le titre pourrait être surévalué, selon les données de LSEG

** INTC affiche une hausse d’environ 163,3 % depuis le début de l’année, dépassant de loin la progression de 11,8 % du Nasdaq

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