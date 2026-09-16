 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intel voit ses gains s'amenuiser après que SK Hynix a déclaré n'avoir confirmé aucun projet concernant les discussions dont la presse a fait état
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 13:01
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

16 septembre - ** Les actions d'Intel INTC.O ont progressé de 3,4 % à100,41 dollars en pré-ouverture, mais ont réduit leurs gains après que SK Hynix 000660.KS SKHY.O a déclaré n'avoir confirmé aucun projet concernant des négociations avec INTC pour la fabrication de puces mémoire aux États-Unis.

** L'action INTC avait progressé jusqu'à 5,2 % à la suite d' un article de Reuters indiquant que SKHY était en pourparlers avec la société en vue d'un accord sur la productionde puces mémoire

** SKHY en hausse de 3 %

** SKHY indique qu’elle étudie différentes options pour renforcer sa compétitivité mondiale, mais qu’aucun projet ni accord spécifique n’a encore été finalisé

** INTC se négociait récemment à 49 fois ses bénéfices prévisionnels, contre un PER prévisionnel moyen sur 5 ans de 36, ce qui suggère que le titre pourrait être surévalué, selon les données de LSEG

** INTC affiche une hausse d’environ 163,3 % depuis le début de l’année, dépassant de loin la progression de 11,8 % du Nasdaq

.IXIC

Valeurs associées

INTEL
97,1400 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
25 981,57 Pts Index Ex 0,00%
SK HYNIX
174,8300 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/09/2026 à 13:01:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,4 -1,00%
CAC 40
8 131,02 +0,50%
SOITEC
140,45 +14,19%
2CRSI
28,5 +7,14%
TOTALENERGIES
80,89 +0,50%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank