Intel se rapproche de Google et Nvidia dans la fabrication de puces d'IA

Intel pourrait bénéficier d'un soutien majeur de Google dans son activité de fonderie. Selon The Information, le groupe aurait reçu une commande portant sur plus de trois millions de processeurs Tensor Processing Units (TPU) destinés à être fabriqués en 2028. Le média indique également que Nvidia étudie l'utilisation des technologies de production d'Intel pour un futur processeur intégrant quatre puces graphiques, même si aucun accord n'a encore été conclu. Ces informations ont fortement soutenu le titre Intel, qui progresse de plus de 12% en Bourse.

Si elle se confirme, la commande de Google constituerait une étape importante dans la stratégie de redressement menée par le directeur général Lip-Bu Tan. Intel cherche à relancer son activité de fabrication de semi-conducteurs après avoir perdu du terrain face à TSMC. La forte demande liée à l'intelligence artificielle et les contraintes de capacité du fondeur taïwanais poussent plusieurs acteurs du secteur à diversifier leurs fournisseurs, offrant à Intel une opportunité de regagner en importance dans la chaîne mondiale de production.

Le groupe a déjà obtenu plusieurs soutiens financiers et industriels ces derniers mois, notamment de l'administration Trump, de Nvidia et de SoftBank. Intel a également signé un accord avec Tesla pour son futur procédé de fabrication 14A et aurait conclu un accord préliminaire avec Apple pour produire certaines puces. Pour plusieurs analystes, travailler avec Intel permet désormais non seulement de diversifier les approvisionnements, mais aussi de soutenir la production de semi-conducteurs sur le sol américain, un objectif encouragé par les autorités américaines.