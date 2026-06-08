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Intel : rebondit de 13% vers 112$
information fournie par Zonebourse 08/06/2026 à 17:32

Intel préserve le seuil des 100$ et rebondit de 132% vers 112$: le titre qui avait cassé le support court terme des 107,8$ échappe ainsi à un trou d'air en direction du "gap" des 84,6$ du 28 avril.

A moyen terme, il subsiste un autre "gap" à combler, énorme, vers 68,28$ qui remonte au 23 avril.

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