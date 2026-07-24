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Intel en hausse : des prévisions solides signalent un coup de pouce de l'IA pour son redressement
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 12:31
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, l'action Intel INTC.O a progressé de 6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que des prévisions optimistes ont signalé que l'essor de l'IA propulsait le redressement tant attendu du fabricant de puces.

La société a annoncé un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes de Wall Street et a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d'investissement pour cette année, les portant de 18 à 20 milliards de dollars.

L’amélioration des perspectives d’Intel reflète l’adoption croissante de ses processeurs pour centres de données (CPU) par les clients qui développent des infrastructures pour l’intelligence artificielle, alors que le directeur général Lip-Bu Tan s’efforce de positionner l’entreprise comme un bénéficiaire plus large de la demande de semi-conducteurs liée à l’IA, malgré l’avance NVDA.O de Nvidia dans le domaine des puces d’accélération.

“L’augmentation des dépenses d’investissement témoigne non seulement de la confiance dans la hausse des flux de trésorerie et de la visibilité de la demande issue des contrats à long terme pour les produits, mais aussi de la confiance dans le fait que les clients de Foundry viennent (pour le conditionnement et les plaquettes 14A)”, ont déclaré les analystes de Melius Research.

La correction subie ce mois-ci par les valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs a fait chuter Intel de ses plus hauts historiques, mais le titre a plus que doublé cette année, porté par l’optimisme suscité par les efforts de redressement de l’entreprise.

Ces solides résultats ont incité au moins six analystes à relever leurs objectifs de cours, la médiane de ces objectifs se situant désormais à environ 8,8% au-dessus du dernier cours de clôture de l’action, selon les données compilées par LSEG.

Tan a passé l’année écoulée à assainir les finances d’Intel, s’assurant le soutien du gouvernement américain et d’investisseurs majeurs alors que le fabricant de puces cherche à jouer un rôle clé dans la volonté de Washington de relancer la production nationale de semi-conducteurs.

“Cette augmentation ambitieuse des dépenses d’investissement montre qu’Intel devrait continuer à gagner de nouveaux clients, alors que les États-Unis exigent davantage de production nationale de semi-conducteurs”, ont déclaré les analystes de D.A. Davidson.

La demande de processeurs pour centres de données a explosé parallèlement à l’essor des agents d’intelligence artificielle, les dirigeants d’Intel ayant indiqué plus tôt cette année que les commandes dépassaient la capacité de production de l’entreprise.

Valeurs associées

INTEL
92,3200 USD NASDAQ -7,89%
NVIDIA
206,8400 USD NASDAQ -0,92%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/07/2026 à 12:31:22.

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