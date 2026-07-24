Intel en hausse après des prévisions de bénéfices supérieures aux estimations

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24 juillet - ** Le titre INTC.O d'Intel progresse de 6 % à 106,29 dollars en pré-ouverture, après que la société a annoncé un bénéfice au troisième trimestre supérieur aux prévisions

** Au moins trois sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours sur le titre, la hausse la plus marquée étant celle de J.P. Morgan, qui est passé de 45 à 85 dollars

** La société de courtage Morningstar explique que le succès d’INTC tient à la forte hausse de la demande de processeurs pour serveurs destinés à alimenter l’IA agentique, les revenus de la société liés aux centres de données et à l’IA ayant progressé de 59 % au deuxième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente

** Morningstar estime que cette révision à la hausse est motivée par des perspectives plus favorables à court et à long terme pour le marché des processeurs de serveurs, Intel bénéficiant de la demande croissante liée à l’IA ** La société prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars, dont le point médian est supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 15,10 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** INTC affiche au deuxième trimestre un BPA ajusté de 42 cents et un chiffre d’affaires de 16,13 milliards de dollars, dépassant dans les deux cas les estimations consensuelles des analystes, respectivement de 21 cents et 14,42 milliards de dollars

** Sur 48 courtiers, 13 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 32 “conserver” et trois “vendre”; leur objectif de cours médian est de 109 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 171,6 % depuis le début de l'année, contre une progression de 74,3 % pour l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX