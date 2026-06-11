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Intel de retour vers ses plus hauts après un double relèvement de BofA
information fournie par AOF 11/06/2026 à 16:55

(Zonebourse.com) - Intel signe la plus forte hausse de l'indice S&P 500 jeudi matin à la Bourse de New York, revenant à proximité de ses plus hauts historiques dans le sillage d'un double relèvement de recommandation de Bank of America.

Un peu moins d'une heure après l'ouverture, le titre du fabricant de puces s'adjuge 7,2% à 114,6 dollars, après avoir atteint 119,4 dollars en tout début de séance, non loin du record historique de 132,7 dollars inscrit le mois dernier.

Dans une note de recherche, les analystes de BofA indiquent avoir directement relevé de "sous-performance" à "achat" leur conseil sur la valeur, avec un objectif de cours rehaussé de 96 à 135 dollars.

La banque d'affaires estime que le producteur de puces est bien placé pour desserrer les goulets d'étranglement auxquels est confrontée l'industrie technologique mondiale grâce à ses capacités en matière de production de composants et d'assemblage de boîtiers.

Porté par l'essor massif des serveurs dédiés aux agents d'IA, un marché estimé à plus de 170 milliards de dollars d'ici 2030, BofA multiplie presque par deux sa prévision de bénéfice par action (BPA) à long terme, la portant à plus de 6 dollars contre 3 à 4 dollars initialement.

Ce revirement s'appuie également sur des signaux commerciaux concrets qui renforcent la crédibilité d'Intel en tant que fondeur pour compte de tiers, expliquent les spécialistes.

Un pari sur l'intelligence artificielle

BofA mentionne notamment le récent partenariat stratégique conclu avec Cadence et les engagements autour des projets de Terafab, la co-entreprise de puces créée par Tesla, SpaceX et xAI.

Bien que le succès final reste tributaire d'une exécution industrielle sans faille, tempère l'établissement financier, ces jalons viennent valider la création d'un écosystème solide et durable, capable d'offrir aux investisseurs une visibilité accrue sur les perspectives de redressement du groupe sur le long terme, conclut-il.

Enfin, fait-elle remarquer, Intel est l'action la moins détenue par les fonds d'investissement parmi toutes les valeurs des puces et des infrastructures IA sur le S&P 500, juste derrière SanDisk, un paradoxe quand on sait que sa capitalisation d'environ 540 milliards de dollars est la 5ème la plus importante du secteur.

D'après les données de BofA, seuls 16% des fonds disposent de titres Intel en portefeuille, un faible niveau de détention qui présage un fort potentiel de rattrapage, avec un afflux de capitaux de nature à soutenir le titre, à l'instar de la dynamique qui avait bénéficié à son rival AMD.

Avec sa progression du jour, le titre Intel affiche désormais des gains de 211% depuis le début de l'année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/06/2026 à 16:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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