Selon la FAA, les sièges de centaines d'appareils Boeing 737 MAX pourraient devoir faire l'objet d'inspections

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du titre et du paragraphe 1: précise que les sièges peuvent nécessiter une inspection, mais ne doivent pas nécessairement être réparés) par Dan Catchpole

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a déclaré lundi que les sièges de centaines d'avions Boeing BA.N 737 MAX immatriculés aux États-Unis pourraient devoir faire l'objet d'inspections au cas où ils auraient été mal installés et devraient être réparés.

Dans le cas contraire, ces sièges pourraient blesser les passagers et les membres d’équipage lors d’un atterrissage d’urgence, ou bloquer l’allée et ralentir l’évacuation, a précisé l’agence.

La directive de navigabilité proposée par la FAA et publiée lundi s'appliquerait à 453 avions immatriculés aux États-Unis. L'agence n'a compétence que sur les compagnies aériennes américaines, mais les régulateurs étrangers suivent généralement les directives de la FAA lorsqu'elles sont applicables. Cette proposition de directive intervient alors que Boeing s’efforce d’améliorer la qualité de sa production et d’augmenter sa cadence de production sous la direction de son directeur général, Kelly Ortberg. Des problèmes de qualité de production avaient été mis au jour début 2024 lorsqu’un panneau d’obturation de porte s’était détaché en vol d’un 737 MAX d’Alaska Air pratiquement neuf.

La FAA a indiqué dans sa proposition de consigne de navigabilité qu’elle avait reçu un rapport signalant que certains ensembles de sièges passagers n’étaient pas correctement installés dans leurs glissières.

Cela signifiait que ces ensembles pouvaient se détacher des glissières en cas de charge accrue, de turbulences ou d’atterrissage d’urgence, a précisé la FAA.

“Si ce problème n’est pas résolu, il pourrait entraîner des blessures chez les passagers et l’équipage lors d’un atterrissage d’urgence ou bloquer l’allée, ce qui risquerait de ralentir l’évacuation”, a-t-elle ajouté.

Chaque 737 MAX pourrait comporter jusqu’à 69 ensembles de sièges passagers montés sur rails; la correction de ce problème prendrait environ une heure de travail par ensemble et ne nécessiterait aucune pièce de rechange, a précisé la FAA.

Elle n’a pas précisé dans quel délai les compagnies aériennes devraient remédier à ce problème.

Un porte-parole de Boeing a déclaré que le constructeur aéronautique avait publié des consignes à l’intention des exploitants concernant ce problème en décembre 2025.

“Nous soutenons la décision de la FAA de rendre ces consignes obligatoires”, a déclaré le porte-parole dans un e-mail.