La FAA indique que les sièges de plusieurs centaines d'appareils Boeing 737 MAX ont été mal installés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 6) par Dan Catchpole

L'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a déclaré lundi que les sièges de centaines d'avions Boeing BA.N 737 MAX immatriculés aux États-Unis avaient été mal installés et devaient être réparés.

À défaut, ces sièges pourraient blesser les passagers lors d'un atterrissage d'urgence.

La directive de navigabilité proposée par la FAA et publiée lundi s'appliquerait à 453 appareils immatriculés aux États-Unis. Elle ne précise pas si les exploitants internationaux seraient également concernés, bien que ceux-ci suivent généralement les directives de la FAA lorsqu'elles s'appliquent.

L’agence a indiqué dans le projet de consigne de navigabilité qu’elle avait reçu « un rapport signalant que certains ensembles de sièges passagers n’étaient pas correctement installés dans les rails de guidage ».

Chaque avion 737 MAX pourrait comporter jusqu’à 69 ensembles de sièges passagers montés sur rails, et la réparation de chaque ensemble prendrait environ une heure de travail, a précisé la FAA.

Elle n’a pas précisé dans quel délai les compagnies aériennes devraient remédier à ce problème.

Boeing n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.