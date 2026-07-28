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Johnson & Johnson annonce un accord à l'amiable de 5,5 milliards de dollars dans le cadre des poursuites judiciaires liées au talc
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 03:32
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Il convient de préciser, au paragraphe 3, que l'accord sera définitif dès qu'il aura été accepté par 95 % des plaignantes atteintes d'un cancer de l'ovaire devant les tribunaux d'État ou fédéraux, et non pas qu'il deviendra définitif après avoir été approuvé par le juge chargé de la procédure fédérale.) par Dietrich Knauth

Johnson & Johnson JNJ.N a annoncé lundi qu’elle verserait 5,5 milliards de dollars pour régler des dizaines de milliers de poursuites judiciaires alléguant que sa poudre pour bébé et d’autres produits à base de talc provoquent le cancer de l’ovaire, dans le cadre d’un accord historique visant à clore un chapitre de litiges controversés qui ont tourmenté l’entreprise pendant des années.

J&J a précisé que cet accord couvrait environ 69 000 affaires regroupées devant le tribunal fédéral du New Jersey, ainsi que des affaires connexes devant les tribunaux d’État, soit au total 99,75 % des plaintes restantes liées au talc.

Les cabinets d’avocats des plaignants ont confirmé l’accord lundi, estimant qu’il s’agissait d’une bonne issue après une bataille judiciaire qui a duré une décennie. L’accord doit être accepté par 95 % des plaignantes atteintes d’un cancer de l’ovaire devant les tribunaux d’État ou fédéraux avant de devenir définitif.

Erik Haas, vice-président chargé des litiges chez J&J, a déclaré que ces plaintes étaient « sans fondement » et que l’entreprise était disposée à conclure un accord à l’amiable afin de tourner la page.

« Même si nous sommes convaincus que la société aurait finalement eu gain de cause si le litige s’était poursuivi, comme cela a été le cas dans la grande majorité des affaires jugées à ce jour, ce règlement permet à la société de tourner la page et de rester concentrée sur sa mission: développer des médicaments et des dispositifs médicaux qui sauvent des vies », a déclaré Haas.

J&J a remporté une victoire judiciaire importante dans cette longue bataille juridique la semaine dernière, lorsqu’un juge fédéral a émis des doutes quant à la capacité des plaignantes individuelles à prouver que le talc était spécifiquement à l’origine de leur cancer de l’ovaire.

J&J a longtemps nié que ses produits à base de talc provoquaient le cancer, affirmant que le talc était sans danger et ne contenait pas d’amiante. L’entreprise a cessé de commercialiser de la poudre pour bébé à base de talc aux États-Unis en 2020, pour se tourner vers un produit à base de fécule de maïs.

Le litige a repris en mars 2025, après avoir été suspendu pendant plus de trois ans, durant lesquels J&J a multiplié les tentatives infructueuses pour régler ces poursuites par le biais de la faillite d’une société écran.

Contrairement aux accords de faillite proposés, l’accord conclu lundi ne s’applique qu’aux plaintes existantes et ne concerne pas les futures poursuites judiciaires.

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