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Instacart en hausse après l'annonce selon laquelle le rachat par DoorDash pourrait intervenir dès jeudi
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 23:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action de la plateforme de livraison de courses en ligne Instacart CART.O a progressé d'environ 4% à 60,48 dollars lors des négociations après clôture

** L'acquisition d'Instacart par DoorDash pourrait être annoncée dès jeudi matin, rapporte CNBC, citant des sources

** L'action DoorDash DASH.O a reculé d'environ 2% à 165,01 dollars après la clôture

** L'opération, évaluée à environ 17 milliards de dollars , devrait être finalisée dès mercredi, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier

** Depuis le dernier cours de clôture, CART a progressé d’environ 30% et DASH a reculé d’environ 25% depuis le début de l’année

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
169,4900 USD NASDAQ -0,63%
INSTACART (MAPLEBEAR)
58,4200 USD NASDAQ -2,76%
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