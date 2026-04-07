Insmed interrompt le développement d'un médicament contre les affections cutanées

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Insmed INSM.O a déclaré vendredi qu'elle interrompait le développement de son traitement pour une maladie inflammatoire chronique de la peau, après l'échec d'un essai à mi-parcours.