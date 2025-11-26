INSIGHT-Comment les sanctions ont poussé les partenaires occidentaux d'une raffinerie chinoise de premier plan à prendre la poudre d'escampette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La raffinerie de Yulong augmente ses achats de pétrole russe après l'entrée en vigueur des sanctions

*

Le raffineur est le premier acheteur chinois de brut russe par site

*

L'aggravation des sanctions occidentales entraîne une bifurcation du commerce mondial du pétrole

*

Les clients de Yulong à l'étranger, les banques et les prestataires de services coupent l'accès à la raffinerie

*

Les entreprises pétrolières mondiales réduisent leurs ventes à Yulong après les sanctions

(Ajout d'un graphique, pas de changement dans le texte) par Chen Aizhu, Trixie Yap et Florence Tan

Lorsque Shandong Yulong Petrochemical a ouvert son bureau à Singapour il y a un an, la société a organisé une danse du lion pour annoncer la prospérité de ce nouveau raffineur de pétrole de 20 milliards de dollars, au cœur des efforts de modernisation de sa province d'origine en Chine.

Mais l'ambition de Yulong de se frotter à des poids lourds mondiaux, soutenue par la volonté de Pékin de moderniser ses raffineries, a été bouleversée le 15 octobre, lorsque le Royaume-Uni l'a sanctionnée pour avoir commercialisé du pétrole russe. L'Union européenne lui a emboîté le pas une semaine plus tard. Ni l'UE ni le Royaume-Uni n'ont déclaré que Yulong avait violé les plafonds de prix imposés par les sanctions.

L'effet a été immédiat: Les fournisseurs non russes, les clients étrangers, les banques et les vendeurs de Yulong ont pris la poudre d'escampette, comme le montre le rapport de Reuters, ne lui laissant d'autre choix que d'acheter encore plus de pétrole russe, conséquence de l'élargissement des mesures occidentales visant à réduire les revenus pétroliers de Moscou alors que la guerre en Ukraine se poursuit.

La poursuite de Yulong a marqué une escalade dans les efforts occidentaux visant à perturber les flux pétroliers de la Russie. Auparavant, les listes noires d'entreprises chinoises dressées par l'Occident visaient principalement les petits opérateurs, souvent pour avoir enfreint les interdictions américaines d'importer du pétrole iranien.

Reuters révèle pour la première fois l'ampleur des perturbations causées aux activités de Yulong par les sanctions, qui ont enlevé une partie de son lustre au plus récent projet de raffinerie de la Chine, limité son approvisionnement en pétrole brut et l'ont forcée à se replier sur elle-même.

Yulong n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

"Ces désignations s'inscrivent dans le cadre d'une tendance qui se dessine dans l'approche du Royaume-Uni et de l'UE en matière de sanctions, à savoir cibler des acteurs de pays tiers qui sont perçus comme agissant à l'encontre des objectifs de la politique étrangère de l'UE et du Royaume-Uni", a déclaré Alexander Brandt, associé spécialisé dans les sanctions du cabinet d'avocats Reed Smith.

"De telles mesures s'apparentent de plus en plus à certains aspects des sanctions secondaires américaines", a-t-il ajouté.

Les participants sanctionnés, de plus en plus nombreux en Chine et dans le monde entier, ont dû faire face à un réseau de plus en plus étendu de producteurs, de raffineurs, d'intermédiaires et de navires de la "flotte fantôme" sur la liste noire d'une industrie pétrolière mondiale bifurquée.

Dans les jours qui ont suivi la censure britannique, les principaux fournisseurs de brut de Yulong - dont BP BP.L , TotalEnergies TTEF.PA , Saudi Aramco 2222.SE , PetroChina

0857.HK et Trafigura - ont annulé leurs livraisons, a rapporté Reuters le mois dernier, de peur d'encourir des sanctions secondaires.

Dans le bureau de Yulong à Singapour, où une équipe d'une dizaine de personnes est dirigée par un ancien cadre de l'État chinois du pétrole, les employés ont perdu l'accès aux fournisseurs de services, notamment la plateforme de transactions Intercontinental Exchange ICE.N , le fournisseur d'informations LSEG et au moins une société de courtage européenne , ont déclaré des personnes au courant de l'affaire.

L'ICE et le LSEG ont refusé de faire des commentaires.

"Personne ne semble avoir mis en place un plan d'urgence", a déclaré l'une des sources de transactions, qui a refusé d'être identifiée en raison du caractère sensible de l'affaire.

Le bureau de Yulong à Singapour, principale partie contractante pour ses approvisionnements mondiaux, a perdu les services des banques de la ville-État, ont déclaré deux sources. Les banques de Yulong à Singapour comprenaient des succursales locales de l'Agricultural Bank of China 1288.HK et de la Bank of China 3988.HK ainsi que de l' UOB UOBH.SI et de l'OCBC

OCBC.SI , selon l'Autorité de régulation des comptes et des sociétés.

"Le groupe OCBC s'est toujours conformé strictement à sa politique de sanctions rigoureuse ainsi qu'aux lois et réglementations en vigueur dans toutes les juridictions où il opère", a déclaré un porte-parole d'OCBC.

Aucune des autres banques n'a répondu aux demandes de commentaires.

Les clients de Yulong à l'exportation se sont également refroidis: des acheteurs réguliers, dont les négociants mondiaux Vitol et Gunvor, ont suspendu leurs achats de produits pétrochimiques tels que l'éther méthylique tert-butyle et le toluène au-delà d'une période de grâce fixée au 13 novembre, ont déclaré deux personnes au fait de l'affaire.

La société chinoise Wanhua Chemicals 600309.SS , qui compte plusieurs clients occidentaux, a également interrompu ses achats de benzène, selon trois sources.

Vitol a refusé de commenter; Wanhua et Gunvor n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le raffineur indien Nayara, qui appartient à la Russie, a également été écarté par un grand nombre de ses contreparties lorsque l'UE l'a sanctionné pour ses achats de pétrole russe en juillet. Depuis lors, il importe exclusivement du brut de Russie.

Rajesh Chopra, analyste au sein de la société de conseil en énergie XAnalysts, estime que l'augmentation des achats de brut russe par les raffineurs sanctionnés est une conséquence involontaire.

"Ces sanctions s'avèrent en quelque sorte contre-productives parce qu'au lieu d'arrêter le traitement du brut russe dans ces complexes, elles ne donnent pas aux raffineurs sanctionnés d'autre option que de traiter davantage de brut russe", a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni s'est refusé à tout commentaire et l'UE n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le jour où les sanctions britanniques ont été dévoilées, un fournisseur paniqué a dit à Yulong qu'il voulait annuler une cargaison de 2 millions de barils de pétrole du Moyen-Orient, entièrement payée et d'une valeur d'environ 130 millions de dollars, qui était sur le point d'être déchargée dans le port de Shandong à Yantai, a déclaré une personne informée par Yulong. La cargaison a ensuite été livrée dans un délai de grâce.

Pendant plusieurs jours, les fournisseurs de Yulong ont annulé au moins une demi-douzaine de cargaisons.

UN ACHETEUR RUSSE DE PREMIER PLAN

Pour combler le vide laissé par les principaux fournisseurs, Yulong a acheté 15 cargaisons de pétrole russe pour le mois de novembre, soit environ le double de sa consommation mensuelle habituelle, selon les négociants. Yulong a ajouté plus de 10 cargaisons russes pour livraison en décembre, selon les négociants.

Yulong a ouvert sa raffinerie de 400 000 barils par jour l'année dernière et s'est approvisionné auprès d'Oman, des Émirats arabes unis, du Canada et de la Russie.

Selon trois négociants et deux analystes, les livraisons russes de Yulong représentaient 40 à 50 % de ses achats de brut avant l'entrée en vigueur des sanctions, ce qui fait de la raffinerie le plus gros client chinois de Moscou. À l'heure actuelle, le pétrole russe représente la majeure partie, voire la totalité, de ses importations, ont indiqué plusieurs négociants.

Le pétrole russe semblait être un pari sûr étant donné que Moscou est un fournisseur de longue date de la Chine, y compris de ses géants pétroliers d'État, et que son commerce n'est pas interdit s'il respecte un plafond de prix imposé par l'Occident.

En sanctionnant Yulong, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont cité son commerce de pétrole russe, qui profite à Moscou, mais n'ont pas mentionné le plafonnement des prix.

Pékin, qui entretient des liens étroits avec Moscou, a rejeté les sanctions unilatérales et critiqué l'inscription de Yulong sur la liste noire .

Le pétrole russe - principalement le mélange ESPO, la qualité phare de la Russie pour les marchés asiatiques, qui est généralement moins cher que les équivalents du Moyen-Orient et prend moins d'une semaine pour être expédié depuis l'Extrême-Orient russe - est un favori des raffineurs de la province chinoise de Shandong.

En l'absence d'autres solutions, les négociants s'attendent à ce que Yulong s'appuie encore davantage sur le pétrole russe qui, avec une réduction actuelle de plus de 5 dollars par rapport au pétrole de référence du Moyen-Orient, renforcera les marges de l'entreprise déficitaire.

"Dans l'ensemble, il s'agit d'une bénédiction déguisée", a déclaré un cadre chinois spécialisé dans le pétrole russe. "Avec un pétrole russe abondant et moins cher, Yulong pourrait voler de ses propres ailes."

YULONG: PASSÉ, PRÉSENT ET FUTUR

Le projet Yulong a été autorisé par Pékin dans le cadre d'une campagne visant à créer des entreprises industrielles plus solides et de renommée internationale , tout en consolidant et en modernisant le secteur encombré du raffinage de Shandong, où certains petits opérateurs indépendants, surnommés "théières", sont connus pour leur évasion fiscale et leur non-respect des limites imposées par le gouvernement en matière d'importation de brut.

En 2023, des pourparlers ont été entamés avec Saudi Aramco en vue d'une prise de participation de 10 % dans Yulong, assortie d'un accord d'approvisionnement à long terme. Reuters n'a pas pu déterminer l'état d'avancement de ces négociations. Aramco n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Yulong a été fondée par le fondeur d'aluminium privé Nanshan Group, mais le groupe énergétique Shandong, contrôlé par l'État, est son deuxième actionnaire le plus important.

Cela a permis à Yulong de fonctionner à certains égards comme une entreprise publique, selon cinq sources familières avec Yulong, ce qui a signifié éviter le pétrole iranien et vénézuélien bon marché favorisé par les théières, de peur de s'exposer à des sanctions secondaires de la part des États-Unis.

Les acteurs du marché s'attendent à ce que Yulong trouve des solutions pour contourner les restrictions occidentales.

Il détourne déjà davantage de produits pétrochimiques vers le marché intérieur après que les clients exportateurs ont cessé d'acheter, ce qui lui permet de limiter les baisses de production des raffineries, ont déclaré plus de 10 négociants. Une unité en aval que Yulong devrait mettre en service l'année prochaine pourrait absorber encore plus de production.

Selon des sources industrielles, Yulong pourrait scinder certaines de ses activités au sein d' une entité distincte, une structure adoptée par les raffineurs Shouguang Luqing et Shengxing Chemical, sanctionnés par les États-Unis , afin de permettre aux contreparties de traiter avec des entités non sanctionnées.

Yulong, dont les achats de pétrole russe en novembre lui coûteront environ 660 millions de dollars sur la base des prix du marché, doit également trouver de nouveaux canaux de financement et pourrait s'appuyer davantage sur des fournisseurs de crédit non bancaires chinois, ont déclaré trois négociants.

Le groupe Xiamen Xiangyu, un négociant soutenu par le gouvernement, devrait continuer à financer les achats de Yulong, ont déclaré deux sources proches de Xiangyu. En tant qu'intermédiaire, Xiangyu paie généralement au nom de Yulong pour les cargaisons russes, devient propriétaire du pétrole sur le papier et accorde au raffineur 30 jours pour rembourser avec intérêts. Xiangyu n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Yulong pourrait également demander un crédit à ses fournisseurs de pétrole russe, maintenant qu'il est un client encore plus important, a déclaré le cadre chinois qui s'occupe du pétrole russe.

(1 $ = 7,1230 yuans chinois renminbi)