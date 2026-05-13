InPost a dépassé les prévisions de bénéfice d'exploitation au premier trimestre, malgré les coûts liés à l'intégration de Yodel

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La société de consignes automatiques InPost INPST.AS , visée par une offre publique d'achat lancée par un consortium mené par FedEx et Advent, a annoncé mercredi une baisse de 4 % de son bénéfice de base au premier trimestre, tout en dépassant les attentes du marché, grâce à une croissance soutenue en Pologne et dans la zone euro. Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) ajusté s'est élevé à 902,2 millions de zlotys (249,0 millions de dollars) au cours du trimestre, dépassant l'estimation consensuelle établie par la société de 856 millions de zlotys, malgré l'impact des coûts d'intégration de Yodel en Grande-Bretagne.

(1 $ = 3,6231 zlotys)