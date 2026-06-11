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Innelec victime de prises de profits après sa publication annuelle
information fournie par Zonebourse 11/06/2026 à 10:35

Innelec chute de 7,6% vers 3,3 EUR, au lendemain de la publication des résultats 2025-2026 du distributeur de logiciels de loisirs et de produits multimédias, une publication qui amène Invest Securities à abaisser sa recommandation sur le titre au vu de sa forte progression en un mois.

La société a affiché un résultat net restant déficitaire de 3,89 MEUR, affecté par une provision exceptionnelle de 2,5 MEUR liée à la rationalisation de certaines gammes de licences, mais sa génération de trésorerie s'est nettement améliorée, avec un flux d'exploitation redevenu positif.

Son résultat opérationnel courant s'est quant à lui rapproché de l'équilibre, à -0,31 MEUR contre -2,18 MEUR lors de l'exercice précédent, l'évolution du mix produit et les mesures d'économies ayant porté leurs fruits dans un marché toujours sous tension, selon Innelec.

"Les résultats 2025-2026 (à fin mars) ajustés sont ressortis supérieurs à nos attentes, grâce à un mix produit encore plus favorable pour la marge brute (plus de produits dérivés et de nouveaux produits high-tech) et à une stricte discipline sur les coûts", reconnaît Invest Securities.

"S'appuyant sur de nouvelles bases, le groupe souhaite accélérer ses efforts de diversification vers les produits plus rentables", note aussi le bureau d'études, tandis qu'Innelec entend en outre poursuivre ses efforts de rationalisation et vise 1,4 MEUR d'économies supplémentaires en 2026-2027.

Laissant son objectif de cours inchangé à 3,4 EUR, Invest Securities considère néanmoins que la récente hausse du titre ( 64% depuis le 13 mai) reflète déjà ses attentes d'une recovery , ce qui le conduit à réduire son opinion d'"achat" à "neutre".

Valeurs associées

INNELEC MULTIMEDIA
3,3000 EUR Euronext Paris -7,56%
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