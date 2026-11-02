Ingram Micro recule alors que Platinum Equity s'apprête à céder une partie de sa participation dans le cadre d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Les actions du distributeur de produits informatiques Ingram Micro INGM.N ont reculé de 4 % à 25,89 dollars après la clôture de la Bourse, suite à l'annonce d'une offre secondaire

** INGM, société basée à Irvine, en Californie, lance une offre publique de 11 millions d’actions , organisée par le sponsor Platinum Equity

** Par ailleurs, la société a l'intention d'autoriser le rachat d'un million d'actions auprès du seul souscripteur, Goldman Sachs, dans le cadre de cette offre

** Platinum détient actuellement environ 164,3 millions d’actions, soit environ 71 % des quelque 230 millions d’actions en circulation d’INGM, selon les données de LSEG

** La société d'investissement basée à Beverly Hills, fondée par l'homme d'affaires milliardaire Tom Gores, avait réduit sa participation lors de l'offre secondaire de septembre d'INGM, au prix de 27,25 dollars par action

** L'action INGM a clôturé en baisse de 5 % à 26,98 dollars lundi, ramenant son gain depuis le début de l'année à 26 %

** Sur 15 analystes, 7 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 8 recommandent de "conserver"; l'objectif de cours médian est de 32,50 dollars