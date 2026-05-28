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ING Groep N.V. : Correction technique attendue (Z38PS)
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 10:52

ING Groep N.V. : Correction technique attendue (Z38PS)

ING Groep N.V. : Correction technique attendue (Z38PS)

(Zonebourse.com)

Un essoufflement technique pourrait se former au contact de la résistance des 27.12 EIR
La valeur ING Groep N.V. est, en effet, en zone de surachat et la proximité du niveau actuellement testé confère un timing intéressant pour mettre à profit une correction technique dans les séances à venir en direction des 23.8 EUR

On utilisera le turbo PUT Société Générale Z38PS qui cote 6.03 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 45% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 28.1 EUR, limitera le risque à 25%.


Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.



Zonebourse.com - Laurent Polsinelli

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 28/05/2026 à 10:52:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

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