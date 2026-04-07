ING dépasse le milliard d'euros de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 12:30
Le nombre total d'actions rachetées à ce jour par la banque néerlandaise dans le cadre de son programme s'élève ainsi à environ 43,63 millions, pour un montant total de 1,02 MdEUR, représentant environ 92,8% de la valeur totale maximale du programme.
A lire aussi
-
Le fonds américain Pershing Square, détenu par l'investisseur activiste Bill Ackman, a présenté une offre de rachat de 55 milliards d'euros pour s'emparer du géant de l'industrie musicale Universal Music Group (UMG), a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Pershing ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 10H50 GMT, au 39e jour du conflit au Moyen-Orient: Le pétrole hésite, suspendu à l'ultimatum de Trump contre l'Iran Les cours du pétrole hésitent mardi, oscillant entre hausse et baisse à des niveaux ... Lire la suite
-
L'alerte est donnée par un des membres du directoire de la Banque centrale européenne, qui appelle à "faire la transition maintenant ou payer cher plus tard". Au coeur du coup de chaud mondial sur les cours du pétrole provoqué par la guerre au Moyen-Orient, un ... Lire la suite
-
(Au §6, bien lire que l'entité sera basée au Nevada et non pas qu'elle sera renommée "Nevada Corporation") Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, a proposé mardi de fusionner sa société d'acquisition, SPARC Holdings, avec Universal Music Group (UMG), en vue ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer