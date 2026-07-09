Infracore recule lors de son entrée en bourse à Zurich

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de la société immobilière hospitalière suisse Infracore INFRACC.S ont reculé d'environ 1,5% par rapport au prix d'offre lors de leur entrée en bourse jeudi en Suisse.

Le titre a ouvert à parité avec le prix d'offre de 54 francs suisses (67 dollars), avant de reculer à 52,6 francs à 07h43 GMT.

(1 dollar = 0,8065 franc suisse)