INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET AU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

(Articles L. 233-8, II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF)







Woippy, le 9 juin 2026, 23h45





En Date du 22 mai 2026





Nombre total d'actions composant le capital : 16 114 656





Nombre de droits de vote(1) (2)



Droits de vote théoriques : 30 846 644



Droits de vote exerçables : 30 814 120





(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.





(2) Conformément aux délibérations en date du 23 mars 2022, il est conféré un droit de vote double à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire à compter du 23 mars 2022.