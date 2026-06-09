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INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET AU NOMBRE D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
information fournie par Boursorama CP 09/06/2026 à 23:45

(Articles L. 233-8, II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l’AMF)



Woippy, le 9 juin 2026, 23h45


En Date du 22 mai 2026


Nombre total d'actions composant le capital : 16 114 656


Nombre de droits de vote(1) (2)

Droits de vote théoriques : 30 846 644

Droits de vote exerçables : 30 814 120


(1) Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.


(2) Conformément aux délibérations en date du 23 mars 2022, il est conféré un droit de vote double à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire à compter du 23 mars 2022.

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