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INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
information fournie par Boursorama CP 04/09/2026 à 19:00
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Date d’arrêté : 31 Aout 2026


Nombre total d’actions composant le capital social : 24 810 776

Nombre de droits de vote théoriques (1) : 28 955 952

Nombre total de droits de vote exerçables (2) : 28 817 425

(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base au calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés ces droits de vote y compris les actions privées de ce droit.

(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public.

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