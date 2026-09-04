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"Pourquoi pas": Knafo n'exclut pas de participer à un gouvernement Bardella
information fournie par AFP 04/09/2026 à 10:09
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Sarah Knafo, le 15 mars 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Sarah Knafo, le 15 mars 2026 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

L'eurodéputée Reconquête Sarah Knafo n'exclut pas de participer à un gouvernement qui serait dirigé par le président du RN Jordan Bardella en cas de victoire de Marine Le Pen à la présidentielle d'avril et mai prochains, a-t-elle confié jeudi soir sur LCI.

"Pourquoi pas ? Si c'est sur un programme que je valide, avec lequel nos convictions sont alignées, oui", a-t-elle déclaré. "Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir besoin de tous s'entendre", a ajouté l'eurodéputée d'extrême droite.

Sarah Knafo a cependant souligné les différences qui existent entre le RN et Reconquête, dont le président Eric Zemmour devrait annoncer prochainement sa deuxième candidature à l'élection présidentielle après celle de 2022.

Elle a défendu la "frange dans le patriotisme français" que représente selon elle Reconquête, "très ferme sur le régalien" et "sur l'économie, une approche, je pense, beaucoup plus crédible, beaucoup plus novatrice et beaucoup plus révolutionnaire que ce que les autres proposent".

Marine Le Pen a déjà annoncé qu'en cas de victoire à la présidentielle, elle nommerait à Matignon Jordan Bardella, qui est réputé tenir une ligne plus libérale et plus pro-entreprises au sein du RN.

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