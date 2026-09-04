Selon une source, Nscale cherche à lever environ 3,5 milliards de dollars avant son introduction en bourse

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(Ajoute au paragraphe 4 que Goldman Sachs a refusé de commenter)

par Prathik Jayaprakash et Anzar Mehraj

Le fournisseur d’infrastructures cloud Nscale est en pourparlers avec des investisseurs potentiels afin de lever environ 3,5 milliards de dollars dans le cadre d’un financement préalable à son introduction en bourse, a déclaré vendredi une source proche du dossier.

Nscale a l'intention de vendre jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'obligations convertibles à un groupe d'investisseurs et vise à obtenir environ 2 milliards de dollars auprès de Nvidia NVDA.O , a précisé la source.

Goldman Sachs s'occupe de cette levée de fonds, et le fonds spéculatif new-yorkais Third Point devrait mener l'investissement dans les obligations convertibles, a ajouté cette personne.

Les obligations convertibles sont proposées avec une décote à deux chiffres par rapport au prix d’introduction en bourse de Nscale, a précisé la source. Cette décote serait ajustée jusqu’à une valorisation de 30 milliards de dollars, au-delà de laquelle le prix de conversion resterait inchangé,a-t-elleajouté.

Third Point et Nvidia n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que Nscale et Goldman Sachs ont refusé de s’exprimer.

C’est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de cette information vendredi.

Les discussions concernant les investisseurs potentiels et le montant de l’investissement sont en cours et pourraient évoluer, a précisé la source.

Reuters a rapporté le mois dernier qu’Anthropic avait signé un accord de six ans, d’un montant de 45 milliards de dollars , pour louer de la capacité de calcul dédiée à l’IA auprès du campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale.

Nscale avait été valorisée à 14,6 milliards de dollars en mars, après avoir levé 2 milliards de dollars lors d’un tour de table de série C.

Fondée en 2024, Nscale possède et exploite ses propres centres de données, ses propres processeurs graphiques et sa propre pile logicielle afin de fournir des capacités de calcul IA à grande échelle basées sur des GPU.