La société xAI de Musk échoue devant les tribunaux dans sa tentative de bloquer l'interdiction de la « nudification » par l'IA dans le Minnesota

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon le juge, xAI n'a pas démontré l'existence du préjudice nécessaire à l'octroi d'une injonction

* xAI annonce qu'elle fera appel de cette décision devant la 8e cour d'appel fédérale

* La loi du Minnesota est entrée en vigueur le 1er août

(Ajout de l'information concernant l'appel de xAI au paragraphe 6)

par Mike Scarcella

L'interdiction, première du genre aux États-Unis, des fausses images de nudité générées par l'IA dans le Minnesota restera en vigueur alors que le recours constitutionnel intenté par xAI, la société d'Elon Musk, suit son cours, après qu'un juge fédéral a refusé vendredi de suspendre la loi à un stade précoce de la procédure.

La société xAI d'Elon Musk fait valoir que cette mesure restreint la liberté d'expression protégée par la Constitution américaine, tandis que le Minnesota affirme que la loi est strictement ciblée pour endiguer la diffusion d'images à caractère sexuel non consensuelles créées à l'aide de l'intelligence artificielle.

Le juge fédéral de district Donovan Frank a rejeté la demande d’injonction préliminaire déposée par xAI , visant à suspendre l’application de la loi, qui est entrée en vigueur le 1er août et interdit aux exploitants de sites web, aux développeurs de logiciels et à d’autres acteurs de permettre aux utilisateurs de « dénuder » des images de personnes identifiables à l’aide de l’IA.

Dans son ordonnance, le juge Frank a estimé que xAI n’avait pas démontré qu’elle subirait un préjudice pendant qu’elle menait une action en justice alléguant que la nouvelle loi violait le premier amendement de la Constitution en restreignant une activité d’expression protégée.

“Les questions constitutionnelles soulevées par les parties sont complexes, en particulier lorsqu’on les examine dans le contexte de cette nouvelle technologie et des risques qu’elle présente pour le public”, a écrit le juge Frank. “Ces questions méritent, et feront l’objet d’un examen approfondi.”

xAI et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La société a indiqué vendredi dans un document déposé auprès du tribunal qu’elle ferait appel de la décision du juge devant la Cour d’appel du 8e circuit des États-Unis, siégeant à Saint-Louis.

Le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, un démocrate, a qualifié la loi de l’État de “massivement bipartisane et approuvée à la quasi-unanimité” par les législateurs de l’État.

“Ces applications de "nudification" ont été utilisées pour générer du contenu pédopornographique et harceler des personnes de la manière la plus ignoble qui soit”, a déclaré Ellison dans un communiqué vendredi. “Ce comportement répugnant n’a pas sa place au Minnesota.”

En juillet, le juge avait rejeté la requête de Musk visant à empêcher l’entrée en vigueur de la loi, mais avait accepté d’accélérer l’examen de cette mesure.

Le chatbot Grok AI de Musk a fait l’objet de critiques en raison de la création de contenus sexuellement explicites. Les autorités de régulation ont exigé des mesures de protection plus strictes et imposé des interdictions afin de limiter la diffusion de contenus illégaux générés artificiellement.

xAI a commencé à poursuivre en justice des utilisateurs qui, selon elle, contournent les dispositifs techniques de blocage de Grok pour créer des images à caractère sexuel de personnes sans leur consentement.