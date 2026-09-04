Wall Street recule, refroidie par les robustes chiffres de l'emploi américain

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, accueillant fraîchement la bonne tenue de l'emploi américain, qui donne des arguments à la banque centrale américaine (Fed) pour lutter contre l'inflation en resserrant sa politique monétaire.

Le Dow Jones a cédé 0,51%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,29% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,38%.

Les indices américains ont été bousculés par le fort rebond des embauches le mois dernier aux Etats-Unis, à 162.000 créations nettes d'emploi, le triple de ce qui était attendu.

"Dans un monde normal, ce serait une bonne nouvelle. Les employeurs ont embauché. Le marché du travail n'a pas connu de repli", a relevé Ken Mahoney, analyste de Mahoney Asset Management.

"Mais les marchés, bien sûr, ne vivent pas dans un monde normal", a-t-il ajouté.

Le rapport a été interprété comme laissant le champ libre à la Réserve fédérale (Fed) pour qu'elle s'occupe de la lutte contre l'inflation, l'un de ses deux objectifs avec la vigueur du marché de l'emploi.

Le marché parie désormais sur une hausse des taux directeurs de l'institution dès sa prochaine réunion, mi-septembre, selon l'outil de veille CME FedWatch, alors qu'il restait très partagé la veille.

Une politique monétaire restrictive est généralement défavorable aux entreprises, ce qui déplaît à Wall Street.

"Même si le rapport sur l'emploi publié aujourd'hui a radicalement modifié les anticipations" sur la trajectoire des taux, "l'issue n'est pas acquise", a prévenu Charlie Ripley, analyste pour la société d'investissement Allianz Investment Management.

Les investisseurs doivent encore prendre connaissance de plusieurs indicateurs d'inflation dans les jours à venir. La hausse des prix était de 3,4% en juillet aux Etats-Unis (sur un an selon l'indice CPI), bien au-dessus de la cible de la Fed (2%).

Dans ce contexte, vers 20H20 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait à 4,78%, contre 4,77% à la clôture la veille et 4,75% avant la publication du rapport du ministère du Travail.

Wall Street restera fermée lundi, jour férié ("Labor Day") aux Etats-Unis.

Côté entreprises, l'action du constructeur automobile américain Tesla a perdu 5,92%, à 354,08 dollars. L'agence fédérale de sécurité routière (NHTSA) a ouvert une enquête au premier jour du lancement commercial du Cybercab de Tesla, véhicule sans volant ni pédales destiné à des services de taxi sans chauffeur.

L'équipementier sportif Lululemon Athletica a plongé de 17,38%, à 100,61 dollars, après avoir partagé ses prévisions pour le trimestre en cours, nettement en deçà des attentes. Le marché sanctionnait aussi des résultats décevants.

L'armurier Smith & Wesson (+5,05% à 12,89 dollars) a lui été recherché grâce à un trimestre supérieur aux estimations.

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