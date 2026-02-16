Infineon participe à l'architecture innovante de la Neue Klasse de BMW
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 12:05
Le fabricant allemand de semi-conducteurs explique que le calcul centralisé offre un traitement plus rapide et une latence plus faible, permettant une gestion plus fluide, une portée étendue et de meilleures mises à jour.
Quatre unités centrales de calcul haute performance, appelées "supercerveaux", s'appuyant sur des microcontrôleurs Infineon, sont au coeur de cette architecture, dont une qui régit la dynamique de conduite dans un seul ordinateur à grande vitesse.
Ce dernier permet au conducteur de bénéficier d'une "tenue de route plus fluide et d'une expérience de conduite encore plus dynamique et réactive". De plus, une récupération optimisée augmente considérablement l'autonomie du véhicule.
Infineon met aussi en avant des fusibles électroniques intelligents qui remplacent jusqu'à 150 fusibles conventionnels par véhicule, permettant au groupe BMW de mettre en place une distribution intelligente et d'améliorer l'efficacité énergétique d'environ 20%.
Valeurs associées
|43,210 EUR
|XETRA
|-0,69%
