INEA voit ses revenus locatifs reculer de 6,4% sur 9 mois

INEA a enregistré des revenus locatifs bruts consolidés de 57,3 millions d'euros sur les 9 premiers mois de 2026, en baisse de 6,4% sur un an. La foncière spécialisée dans l'immobilier tertiaire en régions fait face à un marché locatif toujours atone, marqué par une contraction de 28% de la demande placée au premier semestre et une hausse du taux de vacance dans les principales métropoles régionales.

Dans ce contexte, l'activité locative reste néanmoins soutenue, avec près de 28 000 m² commercialisés ou renouvelés, contre 21 000 m² de départs effectifs. A périmètre constant, les loyers facturés progressent de 0,7%, à 41,6 millions d'euros, grâce notamment à l'indexation.

Le recul des revenus s'explique principalement par l'expiration de garanties locatives (-1,3 million d'euros), l'effet net des cessions d'actifs (-0,7 million) et l'impact comptable de l'étalement des franchises de loyers selon IFRS 16 (-1,1 million). La baisse des charges locatives refacturées pèse également sur les revenus à hauteur de 1,1 million d'euros.