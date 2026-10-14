INEA - Activité au T3 2026 ; Résilience des loyers à périmètre constant ; Près de 28 000 m² signés dans un marché atone

INEA (ISIN : FR0010341032), acteur de référence de l’immobilier tertiaire en Régions et leader du Green Building, enregistre des revenus locatifs bruts consolidés de 57,3 M€ sur les 9 premiers mois de l’année 2026, en recul de 6,4 % par rapport à la même période en 2025.



Malgré un marché locatif régional toujours dégradé, INÉA démontre la résilience de son portefeuille. L’activité locative reste dynamique avec près de 28 000 m² commercialisés et plusieurs signatures significatives, permettant aux loyers à périmètre constant de progresser de +0,7 % grâce à l’indexation.



À périmètre non constant, les revenus sont pénalisés par la fin des garanties locatives et les arbitrages d’actifs réalisés depuis 2025. Cet impact est toutefois partiellement compensé par les dernières livraisons, notamment les parcs d’activités Flex Park.



Enfin, les revenus sont affectés par un effet purement comptable lié à la norme IFRS 16 : l’extinction de franchises de loyers entraîne une baisse mécanique des revenus reconnus, sans impact sur les encaissements ni sur la performance opérationnelle du portefeuille.