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Indra va livrer 147 drones tactiques aux forces armées espagnoles
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 17:29
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Le groupe technologique développera 2 configurations de drones militaires conçues et fabriquées en Espagne dans le cadre du programme SANTAM.

Indra annonce qu'il développera et fabriquera en Espagne une nouvelle génération de drones tactiques destinée à l'armée de terre, à l'armée de l'air et de l'espace et à la marine espagnoles. Le programme SANTAM prévoit la livraison de 147 appareils télépilotés de classe I de 150 kg, constituant 49 systèmes, entre 2028 et 2030.

Le groupe fera évoluer 2 plateformes : le Tarsis-W, à décollage et atterrissage conventionnels, et le Tarsis-VTOL, à décollage et atterrissage verticaux. Elles afficheront une autonomie d'environ 10 heures et une portée de communication supérieure à 120 km, assure le groupe.

Le programme doit également renforcer la production nationale de technologies clés, notamment les systèmes de navigation et de contrôle, les communications, les radars SAR (radars à synthèse d'ouverture), l'électronique embarquée et la propulsion. Son développement devrait générer environ 500 emplois directs au cours des 4 prochaines années, dont environ 100 chez Indra.

En toute fin de séance, le titre Indra Sistemas abandonnait près de 2,2% à la Bourse de Madrid.

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