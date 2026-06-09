Indra Sistemas recule, victime collatérale de l'abandon du projet FCAS

Le titre cède près de 4% à Madrid après la décision de l'Allemagne et de la France d'annuler le programme d'avion de combat de nouvelle génération FCAS. Indra était en effet coordinateur national et responsable des piliers capteurs et cloud de combat du projet.

Outre l'impact sur le chiffre d'affaires (214 millions d'euros en 2025, soit -5 % par rapport à l'année précédente), cette décision prive Indra d'une opportunité à long terme de s'imposer comme maître d'oeuvre dans un grand projet européen, souligne ce matin AlphaValue.

La visibilité du groupe reste néanmoins solide à court et moyen terme grâce au programme de modernisation espagnol et à la consolidation de TESS Defence, qui représentaient 8,2 milliards d'euros sur un carnet de commandes total de 11,3 milliards d'euros à fin 2025, rappelle le courtier.