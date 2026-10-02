Indra décroche un contrat de péage intelligent en Australie

Le groupe technologique espagnol fournira le système de gestion centralisé du plus grand projet routier jamais réalisé dans l'Etat de Victoria, dont l'ouverture est prévue en 2028.

Indra annonce avoir été sélectionné pour fournir le système de back-office (BOS) destiné à la collecte des péages du North East Link, à Melbourne. La solution assurera notamment la gestion du service client ainsi que des processus commerciaux et opérationnels liés au péage.

Le projet comprend 2 tunnels de 6,5 kilomètres à 3 voies dans chaque sens. La nouvelle infrastructure doit permettre de retirer jusqu'à 15 000 camions par jour des routes locales et de réduire jusqu'à 35 minutes certains temps de trajet.

Le North East Link intégrera également des systèmes de transport intelligents (ITS) et des dispositifs de cybersécurité. Indra indique avoir déployé ses technologies sur plus de 3 300 routes dans 20 pays et gérer plus de 5 millions de transactions électroniques de péage par jour.

Le titre Indra progresse de 0,3% en début d'après-midi à la Bourse de Madrid et signe une progression de l'ordre de 23% depuis le début de l'année.