Indosuez WM : "L'IA générative constitue une menace pour les logiciels d'entreprise traditionnels"
information fournie par AOF 16/02/2026 à 15:57

(AOF) - "Les entreprises de logiciels subissent actuellement une pression significative, une situation qui s'est intensifiée après la publication de résultats mitigés au quatrième trimestre 2025 dans le secteur technologique. Alors que des sociétés comme ServiceNow, SAP et Microsoft ont publié des résultats fondamentalement solides, leurs taux de croissance se sont révélés légèrement inférieurs aux attentes et, surtout, n'ont montré aucune accélération à court terme".

Tels sont les propos de Bénédicte Kukla, chief strategist, Tom Demaecker, fund manager equity et Lucas Meric, cross asset strategist chez Indosuez Wealth Management à l'occasion de leurs CIO Perspectives.

Dans l'environnement de marché actuel, cette absence d'accélération a suffi à déclencher une large vente des actions de logiciels, avec des valeurs à grande capitalisation en baisse de plus de 10%.

"Cette réaction reflète non seulement les fondamentaux propres à chaque entreprise, mais aussi une structure de marché modifiée : de nombreux volumes d'échanges sont désormais générés par des fonds indiciels, des hedge funds (fonds spéculatifs) et des investisseurs particuliers, qui réagissent souvent de manière mécanique aux mouvements de prix négatifs, amplifiant les baisses et réduisant la présence d'acheteurs contrarians naturels", affirment les trois analystes.

Dans le même temps, le lancement de la nouvelle plateforme Cowork d'Anthropic, avec sa suite de plugins permettant à Claude d'effectuer un éventail plus large de tâches en finance, vente, marketing et juridique, a accentué les inquiétudes quant au potentiel de disruption de l'IA.

Le marché est confronté au récit selon lequel l'IA générative pourrait constituer une menace existentielle pour les logiciels d'entreprise traditionnels. Cependant, cette vision est trop simpliste. Si l'IA a fait des progrès impressionnants, notamment dans l'automatisation de certaines tâches, les systèmes centraux utilisés par les entreprises — tels que ceux proposés par ServiceNow, SAP et d'autres — restent profondément ancrés, avec des coûts de changement élevés et des rôles critiques dans les opérations quotidiennes. Ces plateformes ne sont pas facilement remplaçables et, dans de nombreux cas, l'IA est plus susceptible d'en accroître la valeur que de la diminuer.

Il est important de noter que la baisse actuelle semble davantage motivée par des dynamiques de flux et de corrélation que par une réévaluation fondamentale des entreprises individuelles. Le marché confond la maturation naturelle de la croissance des logiciels avec une obsolescence structurelle, une distinction qui n'est pas justifiée par la performance sous-jacente des entreprises.

A mesure que l'adoption de l'IA progresse, elle devrait s'intégrer aux logiciels existants, en les renforçant plutôt qu'en les remplaçant. Avec le temps, lorsque l'incertitude se dissipera et que les fondamentaux reprendront le dessus, l'écart entre les valorisations actuelles et la valeur intrinsèque devrait se réduire, offrant des opportunités aux investisseurs patients", soulignent Bénédicte Kukla, Tom Demaecker et Lucas Meric.

D'un point de vue allocation, la récente correction liée à l'IA souligne l'importance de maintenir une diversification entre classes d'actifs et zones géographiques en 2026.

