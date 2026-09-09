Independence Realty Trust va racheter Centerspace pour 1,02 milliard de dollars ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action d'Independence Realty Trust

IRT.N recule de 1,1% à 15,7 dollars en pré-ouverture

** La société annonce qu'elle va racheter Centerspace

CSR.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions qui valorise son concurrent plus modeste à environ 1,02 milliard de dollars, alors que la société d'investissement immobilier (REIT) cherche à élargir son portefeuille résidentiel

** La transaction devrait être finalisée d’ici la fin du quatrième trimestre 2026

** L'action CSR progresse d'environ 5% à 55 dollars en pré-ouverture

** À la clôture d'hier, IRT affichait une baisse de 9% et CSR une baisse d'environ 21% depuis le début de l'année