Inde-Commerce et paix au menu du sommet Modi-Poutine, des accords signés

par Shivam Patel et YP Rajesh

Le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi se sont entretenus vendredi à New Delhi dans le cadre d'un sommet orienté sur le commerce et la paix, les sanctions occidentales visant la Russie et l'Inde ayant resserré les liens entre les deux pays.

La visite de Vladimir Poutine en Inde, la première du président russe depuis quatre ans, intervient alors que New Delhi est engagé dans des pourparlers avec les États-Unis en vue d'un accord commercial visant à réduire les droits de douane punitifs imposés par le président américain Donald Trump.

L'Inde, principal acheteur d'armes et de pétrole russes, est dans le viseur du locataire de la Maison blanche en raison de ses liens étroits avec la Russie, alors que l'administration américaine s'efforce de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Depuis que les pays européens ont réduit leur dépendance à l'énergie russe après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022, l'Inde a augmenté ses achats de brut russe à prix réduit, avant de les réduire cette année sous la pression des sanctions américaines.

Moscou a déclaré vouloir importer davantage de produits indiens dans le but de porter les échanges commerciaux à 100 milliards de dollars d'ici 2030 qui, jusqu'à présent, ont été faussés en sa faveur en raison des importations d'énergie de New Delhi.

"De nouveaux domaines émergent : les hautes technologies, les travaux conjoints dans les domaines de l'aviation, de l'espace et de l'intelligence artificielle. Nous avons une relation très confiante dans le domaine de la coopération militaro-technique et nous avons l'intention de progresser dans tous ces domaines", a déclaré Vladimir Poutine.

Des entreprises indiennes devraient signer un accord avec le groupe Uralchem, premier producteur russe de potasse et de nitrate d'ammonium, en vue de créer conjointement une usine d'urée en Russie. Les banques russes Gazprombank GZPRI.MM et Alfa Bank ont également demandé l'autorisation de commencer à opérer en Inde afin d'aider Moscou à stimuler son commerce avec l'Inde, selon Reuters.

À l'issue du sommet, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était prête à fournir à l'Inde un approvisionnement ininterrompu en carburant.

ACCORDS COMMERCIAUX

Il a également fait savoir que de nombreux accords visant à renforcer la coopération entre la Russie et l'Inde avaient été signés au cours des discussions, sans plus de détails.

L'Inde et la Russie se sont également accordées sur un programme de coopération économique visant à développer et diversifier leurs échanges commerciaux jusqu'en 2030, a déclaré Narendra Modi.

Evoquant la guerre en Ukraine avant le sommet, Narendra Modi a déclaré que l'Inde n'était pas neutre.

"Elle a une position, et cette position est celle de la paix", a-t-il dit à Vladimir Poutine. "Nous soutenons tous les efforts de paix et nous sommes solidaires de toutes les initiatives prises en faveur de la paix."

Le président russe a remercié le chef du gouvernement indien pour ses efforts en vue de résoudre le conflit.

"Nous avons eu l'occasion - et vous m'avez donné cette occasion - de parler en détail de ce qui se passe en Ukraine et des mesures que nous prenons conjointement avec d'autres partenaires, notamment les États-Unis, en vue d'un éventuel règlement pacifique de cette crise", a déclaré Vladimir Poutine.

L'Inde a refusé de condamner la Russie pour l'invasion de l'Ukraine et a appelé à la paix par le dialogue et la diplomatie. New Delhi a affirmé que ses liens avec Moscou étaient injustement ciblés par les nations occidentales qui, selon elle, continuent de faire affaire avec la Russie lorsque c'est dans leurs intérêts.

Andreï Beloussov, ministre russe de la Défense, s'est entretenu pour sa part jeudi avec son homologue indien, Rajnath Singh. Il a déclaré que "l'industrie de défense russe est prête à aider l'Inde à devenir autonome dans le domaine de la production", selon Rajnath Singh.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision India Today et diffusée jeudi en fin de journée, Vladimir Poutine a contesté les pressions exercées par les États-Unis sur l'Inde pour que New Delhi cesse ses achats de combustible russe, alors que les États-Unis pourraient acheter du combustible nucléaire russe.

"Si les États-Unis ont le droit d'acheter notre combustible, pourquoi l'Inde n'aurait-elle pas le même privilège ? Cette question mérite un examen approfondi et nous sommes prêts à en discuter, y compris avec le président Trump", a dit le président russe.

Les États-Unis et l'Union européenne continuent d'importer pour des milliards de dollars d'énergie et de matières premières russes, allant du gaz naturel liquéfié à l'uranium enrichi.

(Reportage Shivam Patel et YP Rajesh ; avec Sakshi Dayal et Vladimir Soldatkin ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)