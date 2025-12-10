Neutralité: "débat légitime" et "exigence absolue" pour France Télé, selon sa présidente

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci, le 1er février 2021 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )

Le débat sur la neutralité de l'audiovisuel public est "légitime" et ce principe constitue une "exigence absolue" pour France Télévisions, a affirmé mercredi sa patronne Delphine Ernotte Cunci, en ouverture de son audition par la commission d'enquête parlementaire sur le sujet.

"Les polémiques de ces dernières semaines ont pu alimenter un débat qui est légitime", a reconnu la présidente du groupe public.

"France Télévisions est un média financé par tous. Il doit donc s'adresser à tous, quels que soient son lieu de vie, ses opinions ou son niveau de revenus. Il s'agit, pour nous, d'une exigence absolue à laquelle nous veillons tout particulièrement", a-t-elle martelé.

La commission d'enquête sur la "neutralité" et "le financement de l'audiovisuel public" a été créée par les députés du groupe UDR d'Eric Ciotti dans la foulée de l'affaire Legrand-Cohen. Ces deux journalistes du service public ont été accusés de connivence avec le Parti socialiste après la diffusion, début septembre, d'une vidéo les montrant dans un restaurant avec deux de ses responsables.

Plus généralement, France Télévisions et Radio France, dont les responsables seront auditionnés la semaine prochaine, sont accusés par une partie de la droite et le Rassemblement national de partialité en faveur de la gauche.

Mais Mme Ernotte Cunci a assuré que France Télévisions se montre "exemplaire en matière de transparence de son offre d'information et d'équilibre des points de vue". Divers travaux internes ont été lancés pour encore renforcer ces principes.

Sur l'autre volet des travaux de la commission d'enquête, celui concernant le financement, la présidente de France Télé a vanté les "efforts massifs" réalisés par l'entreprise depuis son arrivée à sa tête en 2015, qui cependant aboutit à "une inadéquation croissante entre nos missions et nos moyens".

"La télévision publique remplit des missions essentielles qu'aucun autre" groupe audiovisuel ou réseau social ne pourra "jamais remplir", a-t-elle plaidé.