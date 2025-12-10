Echanger des chasseurs Mig-29 polonais contre l'expertise des dronistes ukrainiens : comment Varsovie et Kiev soignent leur coopération militaire

La Pologne, membre de l'UE et de l'Otan, compte parmi les soutiens les plus fermes de son voisin ukrainien, et elle sert notamment de plaque tournante pour l'énorme partie des livraisons d'aide militaire et humanitaire à Kiev.

Deux chasseurs Mig-29, dans le ciel de Pologne, lors d'un exercice militaire de l'Otan, en octobre 2022 (illustration) ( AFP / RADOSLAW JOZWIAK )

Dans le cadre de la collaboration des deux pays en matière de défense, la Pologne compte échanger avec l'Ukraine ses derniers avions de chasse MiG-29 de conception soviétique contre des technologies ukrainiennes de drones, a indiqué mercredi 10 décembre le ministre de la Défense polonais. Client privilégié de Washington, Varsovie a déjà largement renouvelé sa flotte aérienne en remplaçant ses appareils de l'ère soviétique désuets par des F-16 américains et FA-50 sud-coréens, et elle est dans l'attente de 32 avions F-32 déjà commandés aux Etats-Unis.

"Les MiG arrivent en fin de vie, c'est-à-dire qu'ils vont être retirés du service dans l’armée polonaise, et nous discutons avec la partie ukrainienne de leur transfert, mais aussi du transfert de technologies, par exemple dans le domaine des drones et des missiles, depuis l'Ukraine vers la Pologne", a déclaré Wladyslaw Kosiniak-Kamysz à la radio publique polonaise Trojka.

Les Ukrainiens à la pointe

La Pologne, qui a fourni à l'Ukraine une bonne partie de ses MiG-29 aussitôt après le lancement de l'invasion russe contre Kiev en 2022, dispose encore de 14 appareils de ce type, selon des médias. "Les entretiens se poursuivent et nous sommes décidés à les finaliser le plus rapidement possible", a souligné M. Kosiniak-Kamysz.

Le ministre a indiqué que son pays bénéficiait déjà de l'expertise ukrainienne dans la formation militaire dans le domaine des drones. Les Ukrainiens "sont les meilleurs en matière de drones parmi tous les pays avec lesquels nous entretenons de bonnes relations", a souligné M. Kosiniak-Kamysz.