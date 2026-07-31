 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Imperial Oil dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des cours du brut qui stimule ses résultats
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 15:24
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

Le producteur de pétrole canadien Imperial Oil IMO.TO a plus que doublé son bénéfice au deuxième trimestre et dépassé les estimations de Wall Street vendredi, la flambée des cours du brut ayant contribué à compenser la baisse de la production des sables bitumineux et l’impact des opérations de maintenance programmées dans ses raffineries.

Plus tôt cette semaine, son concurrent Cenovus Energy

CVE.TO avait également annoncé une forte hausse de son bénéfice trimestriel et revu à la hausse ses prévisions de production, les prix élevés du brut ayant soutenu le secteur des sables bitumineux canadiens malgré des contraintes de production liées à la maintenance.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les incertitudes liées à l’approvisionnement ont fait grimper les cours du pétrole au cours du trimestre, tandis que les perturbations mondiales de l’approvisionnement en carburant ont amélioré les marges de raffinage dans l’ensemble du secteur.

La hausse des cours de référence du brut a stimulé les prix réalisés par Imperial: les prix de vente du brut synthétique ont bondi de plus de 60% en glissement annuel et ceux du Western Canada Select ont augmenté d’environ 45%, contribuant ainsi à compenser la baisse des volumes de production.

La production totale en amont au deuxième trimestre s’est établie en moyenne à 414.000 barils équivalent pétrole bruts par jour (bepj), contre 427.000 bepj un an plus tôt, reflétant une baisse de la production à Kearl et Syncrude.

Le directeur général, John Whelan, a déclaré que la société s’attendait à des volumes et à des performances solides au second semestre 2026, après avoir achevé son trimestre de maintenance le plus intense.

Le débit des raffineries a chuté à 331.000 barils par jour, contre 376.000 bpd, tandis que le taux d’utilisation des raffineries a reculé à 76%, contre 87%, principalement en raison de travaux de révision programmés à Strathcona et d’arrêts imprévus.

Imperial a revu à la baisse ses prévisions de raffinage pour 2026, ramenant le débit prévu de 395.000 à 405.000 barils par jour à 370.000-380.000 barils par jour, et le taux d’utilisation prévu de 91% à 93% à 85% à 88%.

La société a invoqué des arrêts imprévus ainsi qu’un problème logistique ferroviaire à court terme à Strathcona, qu’elle prévoit résoudre d’ici la fin de l’année.

Imperial a annoncé un résultat net de 2,19 milliards de dollars canadiens, en hausse par rapport aux 949 millions de dollars canadiens de l’année dernière, avec un bénéfice par action de 4,52 dollars canadiens, dépassant l’estimation moyenne de 4,13 dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.

Dividendes

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
42,630 CAD TSX +0,35%
Gaz naturel
2,76 USD NYMEX 0,00%
IMPERIAL OIL
177,480 CAD TSX -1,86%
Pétrole Brent
90,36 USD Ice Europ +1,02%
Pétrole WTI
85,65 USD Ice Europ +2,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ouvriers récoltent des grappes de Pinot noir dans les vignobles du domaine Defilippi - i Gessi, dans le petit village d’Oliva Gessi, situé sur les collines verdoyantes de l’Oltrepò Pavese, dans le nord de l’Italie, le 30 juillet 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    Des vendanges en juillet, du jamais-vu dans le nord de l'Italie
    information fournie par AFP 31.07.2026 15:54 

    Les fortes chaleurs bouleversent le calendrier dans l'Oltrepò Pavese, région viticole du nord de l'Italie, où les vendanges ont commencé avant même la fin du mois de juillet, une première. "Cette année est historique, car les raisins n'ont jamais été récoltés en ... Lire la suite

  • Un médecin soigne un patient atteint d'Ebola au Centre de traitement Ebola de Rwampara, à Bunia, à l’est de la République démocratique du Congo, le 13 juillet 2026 ( AFP / BENEDICTION MURHABAZI )
    Ebola: flambée sans précédent en RDC avec plus de 3.500 cas
    information fournie par AFP 31.07.2026 15:40 

    Plus de 3.500 cas d'Ebola ont été recensés en quelques mois en République démocratique du Congo (RDC), soit davantage que lors de l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire du pays entre 2018 et 2020, selon les données publiées vendredi par les autorités congolaises. ... Lire la suite

  • terminal de paiement worldline (Crédit: Jonas Leupe / Unsplash)
    Worldline boucle la cession de ses parts dans sa coentreprise australienne
    information fournie par Zonebourse 31.07.2026 15:40 

    Worldline annonce la finalisation de la cession de sa participation de 51% dans Worldline Australia Pty Ltd (opérant sous le nom d'ANZ Worldline Payment Solutions) à son partenaire de coentreprise ANZ, pour une valeur d'entreprise d'environ 107 MEUR (sur une base ... Lire la suite

  • ( AFP / OZAN KOSE )
    Etats-Unis : un responsable de la Fed en faveur d'un "resserrement monétaire" progressif
    information fournie par Boursorama avec Media Services 31.07.2026 15:37 

    L'inflation aux Etats-Unis a marqué le pas au mois de juin, revenant à 3,7% sur un an, contre 4,1% en mai, selon l'indice PCE qui est privilégié par la Fed pour sa politique monétaire. Un des responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), Neel Kashkari, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 513,45 +0,33%
HAFFNER ENERGY
0,326 +2,03%
2CRSI
26,2 -1,43%
GENFIT
14,96 +6,86%
WORLDLINE
12,158 +21,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank