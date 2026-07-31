Imperial Oil dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des cours du brut qui stimule ses résultats

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Le producteur de pétrole canadien Imperial Oil IMO.TO a plus que doublé son bénéfice au deuxième trimestre et dépassé les estimations de Wall Street vendredi, la flambée des cours du brut ayant contribué à compenser la baisse de la production des sables bitumineux et l’impact des opérations de maintenance programmées dans ses raffineries.

Plus tôt cette semaine, son concurrent Cenovus Energy

CVE.TO avait également annoncé une forte hausse de son bénéfice trimestriel et revu à la hausse ses prévisions de production, les prix élevés du brut ayant soutenu le secteur des sables bitumineux canadiens malgré des contraintes de production liées à la maintenance.

Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les incertitudes liées à l’approvisionnement ont fait grimper les cours du pétrole au cours du trimestre, tandis que les perturbations mondiales de l’approvisionnement en carburant ont amélioré les marges de raffinage dans l’ensemble du secteur.

La hausse des cours de référence du brut a stimulé les prix réalisés par Imperial: les prix de vente du brut synthétique ont bondi de plus de 60% en glissement annuel et ceux du Western Canada Select ont augmenté d’environ 45%, contribuant ainsi à compenser la baisse des volumes de production.

La production totale en amont au deuxième trimestre s’est établie en moyenne à 414.000 barils équivalent pétrole bruts par jour (bepj), contre 427.000 bepj un an plus tôt, reflétant une baisse de la production à Kearl et Syncrude.

Le directeur général, John Whelan, a déclaré que la société s’attendait à des volumes et à des performances solides au second semestre 2026, après avoir achevé son trimestre de maintenance le plus intense.

Le débit des raffineries a chuté à 331.000 barils par jour, contre 376.000 bpd, tandis que le taux d’utilisation des raffineries a reculé à 76%, contre 87%, principalement en raison de travaux de révision programmés à Strathcona et d’arrêts imprévus.

Imperial a revu à la baisse ses prévisions de raffinage pour 2026, ramenant le débit prévu de 395.000 à 405.000 barils par jour à 370.000-380.000 barils par jour, et le taux d’utilisation prévu de 91% à 93% à 85% à 88%.

La société a invoqué des arrêts imprévus ainsi qu’un problème logistique ferroviaire à court terme à Strathcona, qu’elle prévoit résoudre d’ici la fin de l’année.

Imperial a annoncé un résultat net de 2,19 milliards de dollars canadiens, en hausse par rapport aux 949 millions de dollars canadiens de l’année dernière, avec un bénéfice par action de 4,52 dollars canadiens, dépassant l’estimation moyenne de 4,13 dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG.