Imerys : devra préserver le support des 23 EUR

Imerys qui accélère brusquement sa consolidation sous 23,8 EUR retombe au contact des MM50 et MM200 regroupées vers 23,2 EUR : le titre devra préserver le support des 23 EUR (testé systématiquement du 18 au 21 août), au risque de décrocher en direction des 22,3 EUR puis de 21,78 EUR, le "gap" resté béant depuis le 22 juillet.
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