Mercedes estime que la production allemande n'est pas compétitive, menaçant deux usines

Les carrosseries sont mises en place à l'usine « Factory 56 » de Sindelfingen

La production ‌de Mercedes-Benz en Allemagne n'est pas compétitive ​au regard des normes internationales, notamment en raison des coûts de main-d'œuvre élevés, a déclaré mardi ​le constructeur automobile.

Cette annonce du groupe allemand spécialisé dans les voitures ​haut de gamme intervient ⁠après l'avertissement d'un haut dirigeant que deux ‌usines pourraient fermer.

Mercedes-Benz a déclaré dans un communiqué transmis à Reuters souhaiter préserver ses ​usines et ‌ses emplois en Allemagne, ajoutant avoir ⁠besoin, pour y parvenir, "de conditions-cadres qui favorisent la productivité en Allemagne".

Michael Schiebe, directeur de la production ⁠chez Mercedes, ‌a déclaré lundi aux salariés réunis dans ⁠l’usine historique de Sindelfingen, dans le Land ‌du Bade-Wurtemberg, que des fermetures étaient ⁠à craindre si les coûts n’étaient pas ⁠réduits.

"Notre objectif ‌clair est de conserver tous nos sites allemands", ​a déclaré Michael Schiebe, ‌exhortant les employés à un engagement commun en faveur de mesures ​de réduction des coûts.

"Si nous n’y parvenons pas, nous devrons fermer une usine ⁠d’assemblage et une usine de groupes motopropulseurs en Allemagne", a-t-il déclaré, selon des extraits de son discours diffusés par l’entreprise.

Mercedes n’a pas précisé quelles usines étaient menacées.

(Ilona Wissenbach et Rachel More; version ​française Augustin Turpin)