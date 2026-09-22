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Converse retire une publicité accusée de références à l'imagerie du Ku Klux Klan
information fournie par Boursorama avec AFP 22/09/2026 à 11:59
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La marque américaine de chaussures Converse a retiré une publicité pour un modèle de baskets et présenté des excuses après une volée de critiques sur les réseaux sociaux l'accusant de références à l'imagerie suprémaciste du Ku Klux Klan.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

La publicité, initialement postée sur le compte Instagram de Converse, montrait la chanteuse de K-pop Karina vêtue d'une jupe blanche et tenant une paire de baskets noire par les lacets.

Des internautes ont cru déceler dans l'éclairage sur la jupe la forme d'une cagoule blanche pointue, comparable à celles du Klan, et vu dans les baskets suspendues une référence aux pendaisons des victimes lynchées par les suprémacistes blancs.

"Nous sommes désolés. Nous comprenons à quel point cette image est profondément perturbante et nous reconnaissons que nous nous sommes trompés", s'est excusé Converse dans une déclaration aux médias américains.

"Cela n'aurait pas dû arriver", a ajouté la marque, précisant avoir retiré la campagne de tous ses canaux de communication et oeuvrer à la faire disparaître de tout autre support sur lequel elle pourrait encore être accessible.

La publicité retirée faisait partie d'une campagne de promotion d'un modèle de basket Chuck 70 X, lancé à l'international le 27 août.

Converse est une propriété du groupe américain de vêtements et d'équipements sportifs Nike.

La marque Converse a connu une forte baisse de ses résultats avec une chute d'un tiers de ses ventes sur un an, selon des chiffres publiés fin juin par Nike.

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1 commentaire

  • 12:10

    Je serais curieux de voir cette publicité. Je suis persuadé qu’il n’y a rien du tout mais les wokes adorent s’indigner pour rien du tout, censurer et réduire au silence les non-wokes.

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