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iM Global Partner sort un ETF actif sur les actions japonaises
information fournie par Agefi Asset Management 11/09/2026 à 08:15
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iM Global Partner a annoncé le lancement d’un nouveau fonds indiciel coté (ETF) géré activement en Europe. La société de gestion a dévoilé l’ETF Ucits iMGP Japan Opportunities R EUR HP (JOFE), qui est coté à la Bourse de Milan depuis le 1er septembre dernier. Avec des frais totaux de 1?%, le véhicule a pour ambition d’offrir une exposition aux actions japonaises aux investisseurs européens.

Le produit est lancé en collaboration avec l’un de ses actionnaires majeurs, Eurizon . En effet, le fonds est géré par Joël Le Saux, gérant de fonds chez la société de gestion italienne et spécialiste du marché japonais depuis 1996. Cet ETF actif est composé d’environ 50 actions japonaises , qui seront sélectionnées en fonction de leurs valorisations.

Des actions choisies selon leur valorisation

La taille des positions ne sera pas déterminée par la pondération dans l’indice de référence (TOPIX Net Total Return), mais par la conviction et la valorisation des titres. Pour justifier ce choix, le gestionnaire d’actifs estime que «les méga-capitalisations japonaises ont généré de solides rendements» avec «une situation idéale en termes de ratio cours/valeur comptable, tandis que les valorisations des moyennes capitalisations nationales ont encore du potentiel de hausse».

En lançant cette nouvelle stratégie, iM Global Partner complète sa gamme d’ETF actifs avec un sixième véhicule. Le JOFE est également le deuxième ETF actif coté à la Bourse de Milan, après l’ETF iMGP Italian Opportunities Ucits en juin dernier. Au 31 juillet 2026, iM Global Partner gérait 41 milliards de dollars d’actifs, dont 5,7 milliards de dollars pour sa gamme d’ETF actifs aux Etats-Unis et en Europe.

Bastien Boname

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