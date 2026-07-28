Illinois Tool Works revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à une forte demande industrielle

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Illinois Tool Works ITW.N a revu mardi à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel, les portant au-delà des estimations de Wall Street, après avoir annoncé un bénéfice supérieur aux attentes pour le deuxième trimestre, grâce à une forte demande dans ses activités de soudage et d'essais industriels.

L'action de la société a progressé de plus de 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Le fabricant de pièces et d’équipements industriels a bénéficié d’une demande soutenue pour ses produits de soudage, de contrôle et de chimie de spécialité , malgré l’incertitude économique .

* La société table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 11,35 et 11,55 dollars pour 2026, contre des prévisions antérieures de 11,10 à 11,50 dollars par action.

* Illinois Tool Works table désormais sur une croissance annuelle de son chiffre d’affaires comprise entre 4 % et 5 %, contre une prévision antérieure de 2 % à 4 %.

* Le chiffre d’affaires de ses divisions « Test & Measurement » et « Electronics » a progressé de 12 % pour atteindre 769 millions de dollars, tandis que celui de la division « Polymers & Fluids » a augmenté de 8,7 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 476 millions de dollars.

* Le chiffre d’affaires trimestriel du segment des équipementiers automobiles, qui contribue le plus au chiffre d’affaires global, s’est élevé à 857 millions de dollars, contre 845 millions de dollars il y a un an. Ce segment fournit des composants et des fixations à des constructeurs automobiles tels que Ford F.N et BMW BMWG.DE .

* Son bénéfice a progressé de 10 % pour atteindre 2,84 dollars par action au cours du trimestre clos le 30 juin, contre 2,58 dollars par action un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 2,79 dollars par action.

* Le chiffre d’affaires d’Illinois Tool Works au deuxième trimestre a progressé de 6,1 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars, contre 4,05 milliards de dollars un an plus tôt.