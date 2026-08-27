Iliad (Free) relève son objectif d'EFCF, l'Italie porte le CA au S1

(Actualisé avec contexte §3, détails sur l'Italie §§4-5, citations DG §§6-7)

par Rihab Latrache

Iliad a relevé jeudi son objectif annuel d'EFCF ("Equity Free Cash-Flow") après avoir fait état d'une hausse de 3,0% de son chiffre d’affaires consolidé semestriel, tiré notamment par l'Italie, alors que l'opérateur téléphonique finalise son projet de rachat d'une partie des actifs de SFR.

"Le projet d’acquisition d’actifs de SFR peut nous permettre de changer d’échelle tout en faisant grandir le modèle Free (...)", déclare le directeur général Thomas Reynaud dans un communiqué. "Forts de cette dynamique, nous relevons notre ambition et visons désormais un EFCF supérieur à 1 milliard d’euros en 2026."

Iliad a signé en juin un protocole d'accord en vue de racheter une partie des actifs d'Altice France, dont SFR, aux côtés de Bouygues Telecom BOUY.PA et Orange ORAN.PA , une opération à 20,35 milliards d'euros qui réduirait le nombre d'opérateurs français de quatre à trois et fait figure d'épreuve de vérité pour le marché européen des télécoms.

La maison-mère de Free a déclaré avoir acquis 100.000 abonnés en Italie entre avril et juin, portant le total à 13,3 millions "en dépit de l’agressivité commerciale des concurrents", selon le communiqué.

Le chiffre d'affaires semestriel du groupe dans le pays grimpe de 10,2% à 665 millions d'euros, une dynamique de croissance qualifiée de "spectaculaire" par le directeur financier, Thomas Kienzi, lors d'une téléconférence.

"Dans un marché qui est hyper concurrentiel, on continue d'afficher une très bonne dynamique commerciale", a pour sa part déclaré Thomas Reynaud aux journalistes.

"La marque iliad (...) a désormais plus d'abonnés mobiles (en Italie) que la marque Telecom Italia", a-t-il souligné. "C'est vraiment un tournant."

Le chiffre d’affaires consolidé de la maison-mère de Free est ressorti à 5,24 milliards d'euros sur janvier-juin, tandis que l'EBITDAaL d’affaires consolidé s'est établi à 2,09 milliards d'euros, soit une hausse de 2,2% sur un an.

Iliad précise que son levier d’endettement s’établit à 2,2x à fin juin 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)