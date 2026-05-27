Il ne faut pas "déstabiliser" TotalEnergies par des taxes, avertit l'actionnaire Kretinsky

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, propriétaire d'EPH, un des principaux actionnaires de TotalEnergies, a appelé les autorités françaises à ne pas "déstabiliser" le géant pétrogazier, notamment par de nouvelles taxes, alors que les Etats-Unis et la Chine "renforcent" leurs entreprises clés.

"Alors que nos deux premiers concurrents, les États-Unis et la Chine, font tout pour renforcer leurs entreprises clés, qui dominent déjà le marché global, nous faisons tout pour affaiblir nos rares champions mondiaux", a déploré le magnat de l'énergie, mais aussi des médias et de la distribution, dans une interview au Figaro publiée mercredi, à l'avant-veille de l'assemblée générale des actionnaires du groupe pétrolier.

"Avec un Total fort, la France jouit d’une sécurité d’approvisionnement" en carburants, a souligné M. Kretinsky, en réaction au débat politique qui enfle sur la taxation ou la redistribution des super-profits pétroliers, visant TotalEnergies, "alors que les États-Unis mettent tout en œuvre pour renforcer ExxonMobil, Chevron et Conoco".

Il a notamment vanté le soutien des "consommateurs français" de la part de TotalEnergies, faisant référence au plafonnement des prix à la pompe, mis en place après le début de la guerre en Ukraine et maintenu depuis.

M. Kretinsky a également mis en garde plus largement contre des mesures de "surtaxation" susceptibles de "compromettre les investissements, sans lesquels aucun pays ne peut prospérer", reprenant ainsi un discours déjà tenu ces derniers mois par le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné.

"Une stratégie agressive menacerait les intérêts vitaux de la France", a conclu M. Kretinsky, en soulignant que TotalEnergies réalise la majorité de ses profits à l'étranger.

Dans une transaction finalisée en avril, TotalEnergies a acquis 50% d'une activité de production flexible d'électricité (centrales à gaz et à biomasse, batteries) appartenant à EPH, groupe détenu par M. Kretinsky, qui par cette opération a acquis environ 4% de TotalEnergies.