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Présidentielle: Lisnard veut "libérer l'innovation" en supprimant le principe de précaution
information fournie par AFP 27/05/2026 à 16:21

David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, le 25 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, le 25 novembre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le candidat libéral à l'Elysée David Lisnard, qui a claqué fin mars la porte de LR, a promis jeudi de "libérer l'innovation" en France s'il accède à la présidence l'an prochain, en supprimant notamment le principe de précaution de la Constitution.

"On est sur de la nanotechnologie qui peut malheureusement rencontrer la macrobureaucratie", a confié le maire de Cannes à l'AFP à l'issue d'une visite de la start-up C12, qui travaille au coeur de Paris sur la construction d'un ordinateur quantique et emploie 80 personnes.

A la tête du parti Nouvelle Energie (NE), le président de l'Association des maires de France (AMF) mène campagne pour la présidentielle sur la lutte contre les normes qui "entravent", à ses yeux, la France et ses "pépites" comme C12 ou Wandercraft, une société spécialisée dans les exosquelettes qu'il a visitée auparavant.

"Pour construire un entrepôt en France, c'est 4 ans a minima. Il faut sortir de ces excès de normes", plaide-t-il.

Afin de permettre aux entreprises de "créer l'innovation", David Lisnard souhaite "supprimer le principe de précaution de la Constitution qui est un handicap dans beaucoup de domaines comme la chimie ou l'énergie".

Les start-up ont besoin "d'accéder au capital", estime le patron de NE qui entend réduire l'impôt sur les sociétés à 20% à l'échelon national contre 25% aujourd'hui et plafonner "la taxation des revenus du capital à 22%".

Convaincu que l'épargne est "aujourdhui détournée de l'innovation", David Lisnard propose de "rehausser" à 5% le "seuil d'investissement obligatoire des plans d'épargne retraite dans les entreprises non cotées".

Selon lui, cette mesure permettra "d'orienter 7 milliards supplémentaires vers l'innovation, sans un euro de dépense publique nouvelle".

Pour David Lisnard, la "libération de l'innovation" passe aussi par "le développement des écoles d'ingénieurs". Il souhaite d'ailleurs "relancer le niveau de mathématiques pour sortir la France du déclassement éducatif".

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1 commentaire

  • 27 mai 17:03

    Vraisemblablement un des plus compétent afin de remettre le pays en ordre de marche, mais il a peu de chances d'arriver à la tête du pays.

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