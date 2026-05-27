Wall Street ouvre orientée à la hausse, entre Moyen-Orient et tech

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait globalement en hausse mercredi, quelque peu aidée par les espoirs d'une fin proche du conflit au Moyen-Orient et par la solidité de certains grands noms de la tech.

Vers 14H00 GMT, et au lendemain d'un double record en clôture, l'indice Nasdaq (+0,02%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,03%) étaient proches de l'équilibre. Le Dow Jones gagnait 0,29%.

"Il y a de fortes chances que le marché ait déjà intégré un accord de paix" entre les Etats-Unis et l'Iran dans ses cours, explique à l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments. Pour les investisseurs, "la question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais plutôt quand".

Téhéran a jugé mercredi peu probable la reprise des hostilités avec Washington, malgré les récentes frappes américaines, et sur fond de laborieuses tractations diplomatiques pour mettre fin durablement à la guerre.

L'anticipation d'un accord imminent gagne aussi le marché pétrolier, où les prix du brut chutaient d'environ 4%.

"Si un accord est conclu, dans l'idéal, les prix de l'énergie devraient redescendre (...) et, par conséquent, l'inflation pourrait ralentir", anticipe M. Sarhan. Sur le long terme, "la Fed (banque centrale américaine, ndlr) pourrait même décider d'abaisser ses taux."

Pour le moment, les acteurs du marché misent toutefois sur un statu quo monétaire jusqu'à la fin de l'année, selon l'outil de veille CME Fedwatch.

En parallèle, les opérateurs suivent de près l'évolution des grands noms du secteur technologique.

Après avoir dépassé les 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière la veille, le fabricant de puces Micron poursuivait son ascension (+1,70% à 911,15 dollars). "L'offre est insuffisante et la demande est énorme", d'où la hausse du titre, note Adam Sarhan.

Le reste du secteur évoluait en ordre dispersé: Broadcom gagnait 0,65%, tandis que le géant Nvidia perdait 1,72% et AMD reculait de 2,22%.

Côté indicateurs, la journée sera pauvre en données économiques.

Les acteurs du marché attendent notamment jeudi l'indice d'inflation PCE du mois d'avril aux Etats-Unis, jauge préférée de la banque centrale américaine.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait, à 4,46% contre 4,48% à la clôture mardi.

Au tableau des valeurs, les géants pétroliers se repliaient en même temps que les prix du pétrole, à l'instar de Chevron (-1,49%) ou Exxon Mobil (-1,85%).

A l'inverse, les compagnies aériennes prenaient de la hauteur, comme Delta Air Lines (+4,68%) ou American Airlines (+2,80%).

La chaîne de boutiques d'équipement sportif Dick's Sporting Goods (-1,45% à 229,74 dollars) cédait du terrain après avoir revu à la baisse ses prévisions annuelles, minées notamment par la coûteuse acquisition de son concurrent Foot Locker.

A l'inverse, le groupe de produits cosmétiques Bath & Body Works (+15,51% à 20,48 dollars) s'envolait, poussé par des résultats trimestriels et des prévisions au-dessus des attentes du marché.

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